Ministro de Salud descartó presencia de público para el partido contra Ecuador: “Entendemos que el partido es crucial pero más crucial es que no se muera más gente”

Los hinchas peruanos se hicieron presentes en el Estadio Nacional tras más de un año de ausencia en 2021. | Foto: FPF

La llegada del nuevo año también era sinónimo de poder alentar nuevamente a la selección peruana en los partidos que tiene pendientes por Eliminatorias Qatar 2022, sobretodo después de cerrar el año de manera positiva manteniendo el sueño de alcanzar la ansiada clasificación mundialista.

Sin embargo, la emoción y anhelo de los hinchas se ha visto nublada en las últimas semanas luego de que se anunciara la llegada de la temida tercera ola por COVID-19 al país. Ante esto empezó a rondar la duda de si se volvería a prohibir el ingreso de público a los estadios o si tal vez se reduciría el porcentaje permitido.

El Ministro de Salud, Hernando Cevallos, fue consultado sobre esto en un programa radial y lamentablemente descartó, por el momento, que se vaya a permitir la presencia de público en el duelo por Eliminatorias que tenemos programado contra Ecuador en el Estadio Nacional.

“Va a ser muy complicado que haya gente en los estadios porque la velocidad de contagio es muy alto y no queremos arriesgar a la gente. La decisión es que, por ahora, no haya público hasta que baje ese pico que sigue subiendo. No podemos arriesgarnos ”, señaló Cevallos en Radio Ovación.

Asimismo, el Ministro se refirió específicamente al encuentro entre la bicolor y Ecuador pactado para el inicio de febrero: “entendemos que el partido ante Ecuador es crucial pero más crucial es que se nos muera más gente. Hemos pasado de 26 mil a 88 mil contagiados. Me encanta el fútbol y me molesta no ver gente en los estadios, pero qué voy a hacer. Tenemos que mantener firmes estas medidas al menos hasta que baje la velocidad de la tercera ola.”

SOBRE LA LIGA 1

El torneo local también se ve afectado con esta medida, ya que su inicio estaba previsto para febrero y gracias a esto por lo menos el inicio de la Liga 1 tampoco podrá contar con la presencia de público en las gradas. Además, también estaba previsto que este año el campeonato local vuelva a ser descentralizado por lo que se le consultó al Ministro sobre este tema.

Ante esto, Cevallos indicó “ yo no he visto la decisión sobre ese tema. Que yo sepa no hemos sido consultados acerca que el torneo peruano se haga este año de manera descentralizada. No está ni en la agenda de evaluación, por eso no puedo opinar nada al respecto. No es que esté a favor o en contra, simplemente no está en la agenda. Al menos, a mi despacho eso no ha llegado”, finalizó.

PARTIDOS ENERO 2022

La selección peruana ya se encuentra concentrando en el Videna, ya que tiene que prepararse para nada más y nada menos que cuatro encuentros para el primer mes del año. Los dos primeros son partidos amistosos contra las selecciones de Jamaica y Panamá, mientras que los siguientes son decisivos para asegurar nuestra clasificación al Mundial Qatar 2022, estos serán contra Colombia y Ecuador.

AMISTOSOS

Domingo 16 de enero

4:00 p.m. Perú vs. Panamá

Jueves 20 de enero

4:00 p.m. Perú vs. Jamaica

ELIMINATORIAS

Viernes 28 de enero

4:00 p.m. Colombia vs. Perú – Barranquilla

Martes 1 de febrero

9:00 p.m. Perú vs. Ecuador – Lima

