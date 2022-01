Gianluca Lapadula es considerado en el once ideal de la primera ronda de la Serie B

En la imagen, el futbolista Gianluca Lapadula Vargas del Benevento. EFE/Mario Taddeo/Archivo

A pesar de que su continuidad en el Benevento fue puesta en duda en las últimas horas, para la Serie B de Italia Gianluca Lapadula se ha ganado ser uno de los mejores delanteros de la competencia, por ello fue elegido dentro del once ideal del torneo italiano.

La Serie B se encargó de elaborar el once ideal de la primera ronda, que continúa con su jornada 18 este jueves y dentro del equipo selecto fue considerado el seleccionado nacional.

(Foto: Serie B)

Recordemos que el ‘bambino’ es el máximo goleador y asistente del certamen italiano. Lapadula registra 10 goles, más de cuatro asistencias y todo esto en un total de 15 apariciones en el torneo. Esto hizo que la Serie B quiera destacar su rendimiento poniéndolo como el único atacante.

Dentro del selecto equipo también aparece Federico Barba, compañero del ‘bambino’ en el Benevento y nada más y nada menos que el ídolo italiano Gianluigi Buffon que actualmente se desempeña como guardameta en el Parma.

¿CON UN PIE AFUERA?

A pesar del reconocimiento de la Serie B, el italoperuano no está viviendo su mejor momento con el Benevento. Las dudas sobre su continuidad en el equipo de la segunda división de Italia surgieron luego de los dichos del técnico Fabio Caserta. Quien declaró en rueda de prensa que Lapadula no había sido convocado para el importante duelo de este jueves contra Monza porque “no desea seguir jugando en Benevento”.

“Lamento esta situación, pero en la vida cada uno elige lo que hace. Así lo ha decidido él. Respeto las decisiones de todos, incluso cuando no las comparto”, declaró Caserta.

Antes de las inesperadas declaraciones, ya se rumoraba que equipos de la Primera División italiana tenían interés por el futbolista debido a su buen desempeño en la cancha estos serían Bologna, Cagliari y Torino. Se rumoraba que estaban esperando a que se habrá el mercado europeo, sin embargo, todavía no se conoce sobre una oferta formal. Se dice que Lapadula estaría bastante interesado en aterrizar al cuadro de Turín, ya que él es oriundo de esa ciudad.

Pese a las declaraciones de Caserta, el abogado del ‘Bambino’ desmintió que el futbolista no haya querido jugar frente a Monza. “Mi cliente niega, de la manera más absoluta, que le haya dicho a alguien que no quiere jugar contra Monza. Al contrario, siempre ha declarado que quiere honrar la camiseta del Benevento hasta el último momento de su estancia”.

ULTRAS CONTRA LAPADULA

Luego de los dichos de Caserta en la conferencia de prensa los hinchas del Benevento no tardaron en mostrar su rechazo hacia la supuesta decisión del futbolista. “Lapadula mercenario de otra categoría”, es la frase que se lee en la foto que publicó la cuenta de Facebook Curva Sud Benevento, que pertenece a un grupo de hinchas del club de la segunda división de Italia.

Redes sociales Curva Sud Benvento

Luego de las declaraciones del abogado del futbolista que contradicen lo dicho por Caserta sólo queda esperar que se esclarezca el tema para descubrir si el italoperuano seguirá en el club de la Serie B o buscará un lugar en la primera división en este mercado de pases.

