Gianluca Lapadula desmiente a su técnico de Benevento: "Niega que no quiere jugar", dijo su abogado (Foto: @beneventocalcioofficial)

Gianluca Lapadula, atacante de la selección peruana, mediante su abogado desmintió la afirmación de su técnico de Benevento sobre su negativa a jugar la próxima fecha de la Serie B de Italia.

Pablo Rodella, abogado de Gianluca Lapadula, a través de un comunicado difundido en la prensa italiana negó la afirmación del técnico de Benevento, Fabio Caserta. El estratega mencionó que el delantero de la selección peruana no desea jugar más por el club italiano.

“Cuando volvimos de las fiestas navideñas, Lapadula manifestó su deseo de no querer jugar más en el Benevento. Le comuniqué la decisión al club. Hace unos días repitió su convicción, no quiere salir al campo contra el Monza. Ahora el club aclarará todo, hay que pensar en el partido. Lo siento por esta situación, pero en la vida cada uno elige lo que hace. Él ha decidido de esa manera. Respeto la decisión, pero no estoy de acuerdo con ella. Cada uno asume la responsabilidad de lo que hace”, afirmó Fabio Caserta, técnico del Benevento, en conferencia de prensa.

Horas después de la afirmación del técnico de Benevento, Pablo Rodella, abogado de Gianluca Lapadula, negó los dichos en mención.

“Con referencia a las declaraciones hechas hoy por el Sr. Fabio Caserta, según las cuales Gianluca Lapadula supuestamente quería irse de Benevento y no quería jugar contra Monza, tenemos la intención de especificar lo siguiente: La posibilidad de un “divorcio” de Benevento ya se había planteado seriamente el verano pasado, pero luego de acuerdo con la compañía que nunca ha rehuido esta eventualidad, pero siempre ha mostrado interés y disponibilidad, se decidió aplazar cualquier decisión hasta la reapertura del mercado de invierno. Es por tanto probable, a la luz de sus declaraciones de hoy, que el señor Caserta no ha sido informado de esta circunstancia. Quedan los 10 goles marcados en lo que va del campeonato que realmente lo dicen todo sobre la profesionalidad, el rendimiento y el apego de Lapadula a la camiseta del Benevento”, afirmó el abogado de Gianluca Lapadula en un extenso comunicado.

El 'Bambino' actualmente es el goleador de la Serie B.

En la misma línea de la información, el abogado de Lapadula, aclaró la postura de su patrocinado y la situación contractual con el club Benevento.

“ Mi cliente también niega de la manera más absoluta que le haya dicho a alguien que no quiere jugar contra Monza . Al contrario, siempre ha declarado -y ayer también a través de mensajes escritos dirigidos a los socios del club- que quiere honrar la camiseta del Benevento hasta el último momento de su estancia”, agregó.

Rodella informó que Gianluca Lapadula no fue convocado para el partido con Monza por la Serie B de Italia y dio cuenta de un proceso disciplinario contra el futbolista ítalo-peruano.

“Es por estos motivos, pues, que reconoció con asombro y desconcierto la no convocatoria para el partido de mañana ante el Monza. El mismo asombro y desconcierto con el que también se enteró de la instauración, por parte del club, de un procedimiento sancionador en su contra en cuyo marco, evidentemente, querrá hacer valer todas sus razones”, concluyó.

