Janick Maceta sobre su tarea como jurado en ‘Yo Soy: Grande Batallas’: “Hay mucha presión de por medio” | ENTREVISTA

Janick Maceta es jurado de Yo Soy: Grandes Batallas. (Foto: Instagram)

Tras cumplir su primera semana como jurado en ‘Yo Soy: Grande Batallas’, Janick Maceta da sus impresiones sobre su experiencia en el programa de imitación. La joven confesó que ha sentido mucha presión en el momento de las votaciones. Sin embargo, resalta que está aprendiendo mucho de sus compañeros, a quienes califica como “unos capos”.

Como se recuerda, la ingeniera de sonido se está abriendo paso en la televisión como jurado, junto al recordado integrante de Magneto, Mauri Stern; el periodista y productor de radio y televisión Jorge Henderson; y Katia Palma.

Janick Maceta, en ‘Yo Soy: Batallas Internacionales’ te estamos conociendo en otra faceta, como ingeniera de sonido...

Sí, Me siento agradecida por esta nueva oportunidad. La propuesta me pareció muy interesante, yo amo la música y para mi trabajar y ayudar a más artistas es un honor.

Estás como jurado con artistas de trayectoria. ¿Cómo te has sentido?

Todos son unos capos, es un lujo trabajar con ellos. “Yo soy” es una familia y me recibieron con los brazos abiertos. Siempre la pasamos súper en cada programa.

Jurados fueron confirmados por el programa Mujeres al Mando. (Foto: Composición)

En este tipo de programa, al jurado no solo se les conoce más a nivel profesional, sino también como seres humanos, por la carga emocional de estos concursos. ¿Cómo ha sido en tu caso?

Es difícil, no te lo voy a negar, cuando toca el momento de la votación hay mucha presión de por medio, debido a que tenemos que escoger al mejor. Para mi todos son ganadores desde el momento que deciden romper ese miedo y subirse al escenario a mostrar sus talentos.

Se le ha juzgado mucho a las modelos, por supuestamente ser solo una cara bonita y cero inteligencia. ¿Sientes que has callado bocas?

En primer lugar, yo no soy modelo jajaja soy ingeniera de sonido, fundadora de una ONG que ayuda a los niños del Perú sobrevivientes de la violencia sexual y co fundadora de un sello discográfico. Por otro lado, siempre he pensado que las acciones hablan más de una persona que las palabras y yo me enfoco siempre en dar lo mejor de mi en cada reto que atravieso.

La Miss Perú 2020 será jurado de Yo Soy, Grandes Batallas Internacional. (Foto: Instagram @janickmaceta)

¿Qué tipo de jurado eres? ¿la ruda o la buena?

Soy Janick jajajaja, aquí no hay personajes, a todos nos valoran por el aporte que podemos darles a los artistas, por mi lado yo soy muy empática y mi enfoque es ayudarlos a crecer y mejorar.

JURADO SOLIDARIA

¿De qué forma sigues comprometida con el Perú a pesar de ya no ser Miss Perú?

Siempre trato de formar alianzas que causen un impacto positivo. Actualmente me he unido a ‘She Moves Us’, un nuevo proyecto de Puma que busca ayudar a las mujeres a conectarse e inspirarse juntas para poder alcanzar sus sueños.

Tengo también mi ONG “Little Heroes Perú, que se enfoca en ayudar a los niños y niñas sobrevivientes de la violencia sexual, dándoles las herramientas necesarias para que comiencen a sanar. Se les da apoyo legal, psicológico y psiquiátrico.

¿Es complicado sacar adelante estos proyectos?

Sí, mi ONG ha hecho alianzas con más ONGs, como Iades Blansal, pero actualmente estoy buscando uniones estratégicas con entidades del gobierno para que juntos podamos instalar más cámaras Gessel en todo el territorio nacional.

