Segundo Sánchez sobre investigación en la casa de Breña: “Es un abuso de autoridad porque no ha habido una autorización fiscal”

| Foto: Fiscalía de la Nación

Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, el dueño de la casa en la que el presidente Pedro Castillo mantuvo reuniones informales en el pasaje Sarratea (Breña), asegura que la intervención fiscal en su vivienda por parte del Ministerio Público fue ilegal y que se cometió un abuso de autoridad.

“Es un abuso de autoridad porque no ha habido una autorización fiscal”, expresó.

Por otro lado, la Fiscalía ha solicitado a Segundo Alejandro Sánchez que haga entrega de los videos, del 19 de noviembre de las cámaras de videovigilancia de la casa de Sarratea, tanto del interior como del exterior, pero el empresario manifestó que no está seguro si cuenta con esos videos. Cabe resaltar que ese material confirmaría si el mandatario se reunió con Karelim López.

“La mayoría de cámaras (de videovigilancia) duran sus archivos una semana o 15 días, habría que verlo, yo no tengo la menor idea de qué máquina se ha comprado acá. Justamente he venido y voy a llamar a un técnico y vamos a proporcionar. Nosotros nos hemos puesto a disposición, no tenemos nada que ocultar, no tenemos nada que mentir. El que no la debe, no la teme”, aclaró.

Sánchez mencionó que su madre sufrió una descompensación debido a la intervención y tuvo que ser trasladada de emergencia por parte de una ambulancia del SAMU y ahora se encuentra internada en el Hospital Dos de Mayo.

DILIGENCIAS DE LA FISCALÍA

Alrededor de las 11:40 de la mañana de este martes, un vehículo de la Fiscalía del Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima llegó a la casa de Breña.

Este operativo se realizó como parte de las investigaciones que se llevan a cabo por el caso de presuntas irregularidades en el proceso de licitación No 01-2021-MTC712 “Construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga – provincia de Mariscal Cáceres – Región San Martín”, por un monto ascendente a S/. 232 587 014.30 convocada por Provias Descentralizado y cuyo ganador resultó el Consorcio Puente Tarata III. Caso en el que estarían involucrados la empresaria Karelim López y Bruno Pacheco, ex secretario general de Palacio de Gobierno.

Sandro Astudillo, abogado de la madre del empresario Segundo Sánchez Sánchez, señaló que la diligencia era para requerir una declaración testimonial en la que se interrogó a su patrocinada, Ada Sánchez Saldaña.

Manifestó que el fiscal Jhon Tomasto Medrano, a cargo de la diligencia, interrogó a Ada Sánchez alrededor de 40 minutos y le hizo entre 6 a 7 preguntas. Además, indicó que le pidió la información sobre las cámaras de seguridad de la casa y que le dijo que, si no les entregaba las imágenes, regresaría con una orden de allanamiento para revisar todo el inmueble.

REACCIONES

El vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, consideró que la investigación sobre las reuniones del presidente Pedro Castillo se debe mantener de manera reservada. “Mientras está en investigación se debe mantener las reservas del caso”, dijo tras conocer la intercesión de la Fiscalía en Breña.

Por su parte, el congresista Enrique Wong (de Podemos Perú) señaló que no se requiere que el presidente entregue una lista de las personas con las que se reunió en la casa del pasaje Sarratea, sino que se debe interrogar a las personas que aparecen en los videos.





SEGUIR LEYENDO