Mario Carhuapoma deja la presidencia de Essalud y será reemplazado por Gino Dávila Herrera

A través de una resolución suprema se oficializó la salida de Mario Carhuapoma Yance como presidente ejecutivo de Essalud y será reemplazado por el médico Gino Dávila Herrera, quien fue designado como miembro ante el Consejo Directivo del Seguro Social de Salud en representación del Estado y desempeñará también el cargo de Presidente Ejecutivo de EsSalud.

¿QUIÉN ES GINO DÁVILA HERRERA?

Gino Dávila Herrera estuvo encargado de la Gerencia de Operaciones Territoriales, en la Gerencia Central de Operaciones del Seguro Social de Salud (Essalud), desde el pasado 8 de julio.

Además se ha desempeñado como Gerente de la Red Desconcentrada III, en la Gerencia de Red Desconcentrada Rebagliati; jefe de la Oficina de Administración, en la Red Asistencial Rebagliati, entre otros cargos.

MARIO CARHUAPOMA SERÁ REPRESENTANTE DEL ESTADO

La Resolución Suprema N° 002-2022-TR publicada en la edición extraordinaria del boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano se dispuso también que Mario Carhuapoma se mantenga únicamente como representante del Estado ante el Consejo Directivo del mismo.

Además, aceptó la renuncia formulada por Bernardo Elvis Ostos Jara, como miembro ante el Consejo Directivo del Seguro Social de Salud – EsSalud en representación del Estado, y se aceptó la renuncia formulada por el señor José Reyes Llanos, como miembro ante el Consejo Directivo del Seguro Social de Salud en representación del Estado.

Asimismo, se designó a Augusto Magno Tarazona Fernández como miembro ante el Consejo Directivo del Seguro Social de Salud.

La Resolución Suprema lleva las firmas del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, y la ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Betssy Chávez.

EXPRESIDENTE DE ESSALUD CON CUESTIONAMIENTOS

Mario Carhuapoma estaba siendo investigado por el Ministerio Público, a pedido de la Procuraduría Anticorrupción, por el presunto delito de negociación incompatible en agravio del Estado.

Esto se debe a la difusión de la carta de renuncia de Martha Linares Barrantes al cargo de gerenta general de Essalud. La defensa legal del Estado peruano, a cargo del procurador anticorrupción Javier Pacheco Palacios, planteó este pedido tras conocerse los motivos del cese laboral.

En dicho oficio, la exfuncionaria denunció la contratación irregular de personas por imposición de Mario Carhuapoma sin cumplir los perfiles requeridos para los cargos ni los procedimientos establecidos en las normas internas de esta entidad.

En octubre, a través de una conferencia de prensa, Mario Carhuapoma negó que vaya a renunciar al cargo que de presidente de Essalud, pese a los cuestionamientos en torno a su gestión frente al organismo.

Durante conferencia de prensa, señaló que no hay justificaciones para dar un paso al costado. “No hay ninguna motivación o argumento para renunciar”, dijo.

Mario Carhuapoma se refirió además a las declaraciones de la ministra de Trabajo, Betssy Chávez, quien expresó que su despacho debatirá sobre su permanencia en el cargo.

“Estoy sometido a permanente evaluación de eficiencia de gestión pública”, indicó. También dijo que este 22 de octubre se reunirá con ella para tocar diversos temas. “No he tenido ninguna comunicación oficial, más bien, el día de mañana me reuniré personalmente con ella. Mal haría en tener una información que no sea oficial”, dijo aquella vez.

