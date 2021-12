Karla Tarazona rechaza haber entregado víveres en mal estado: “Jamás entregaría algo malogrado”

Karla Tarazona niega haber entregado víveres malogrados. (Foto: Instagram)

En redes sociales, madres de familia denunciaron que Karla Tarazona y su esposo Rafael Fernández entregaron donaciones en mal estado, ocasionando que se origine un escándalo entre los participantes, quienes no dudaron en reclamar y arrojar los productos al piso.

De acuerdo a las diferentes publicaciones que se realizaron sobre este tema, los víveres que se encontraban vencidos eran unos kits nutricionales que contenían chicha morada, unos kekes y mazamorra.

“Los kits nutricionales que contenían chicha morada, unos kekes y mazamorra estaban hongueados, podridos, vencidos , apestaban a malogrado”, dijo una de las mujeres afectadas.

A raíz de la denuncia que se volvió viral en pocas horas, Karla Tarazona salió al frente para negar que ella y su pareja han realizado donaciones vencidas, aclarando que ellos en ningún momento entregaron dichos kits nutricionales.

“Lo que repartimos fueron víveres, canastas con productos. Nos quieren hacer responsables de algo que no hicimos nosotros . Los kits nutricionales son del Gobierno regional, y tenían que haberlo repartido hace una semana”, comentó.

Asimismo, la conductora de televisión comentó que ellos cumplieron con entregar canastas con víveres. “Lo que dicen las mamás es que les aplazaban la fecha. Ya no es responsabilidad de nosotros. Lo que nosotros prometimos fueron canastas con víveres”, añadió.

Denuncia contra Karla Tarazona y su esposo. (Foto: Captura de Twitter)

HABÍA UN PADRÓN

Karla Tarazona también detalló que cuando ella y su esposo llegaron para entregar las canastas en Ventanilla, les dijeron que había un ‘padrón’ que se tenía que respetar, por lo que solo dejaron los víveres en el lugar.

“Yo no repartí nada de canastas, solo las bajé. Rafael y yo les decíamos por qué no la entregan rápido y decían: Hay que respetar el padrón (…) Jamás entregaría algo malogrado. No es la primera vez que entrego donaciones ”, sentenció.

DECEPCIONADOS DE LA ORGANIZACIÓN

El esposo de la conductora, Rafael Fernández, lamentó la mala organización y afirmó que las canastas que donaron en el evento benéfico no figuraban en el padrón.

“La gente que ingresaba, firmaba un padrón, y en el padrón decía que la región les estaba dando un kit nutricional, no decía en ningún momento las canastas que nosotros habíamos donado. Nosotros regalamos 1.500 canastas (…) Por querer ayudar salimos trasquilados”, señaló el empresario.

KARLA ATRAVIESA PROBLEMA DE SALUD

Karla Tarazona le contó a sus seguidores que siempre sale con lentes oscuros debido a que sus ojos contrajeron una bacteria que afectan su vista. “Mis ojos adquirieron un microbio muy fuerte, gracias a Dios voy recuperándome, pero es un tratamiento largo y tedioso, trataré de subir lo que pueda (a redes sociales)”, acotó.

Además, la conductora radial precisó que tuvo que hacer una pausa a sus actividades cotidianas debido a la enfermedad que tiene. “Dejé de hacer muchas actividades laborales, personales, pero ahí vamos esperando recuperarme. Gracias a mi familia por estar siempre ahí, y a los que me escribieron preocupados, gracias ”, concluyó en su cuenta oficial de Instagram.

