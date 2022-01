César Acuña rompe su silencio tras sentencia a Christopher Acosta por libro “Plata como cancha”

César Acuña: "(Acosta) nunca habló conmigo, que tal forma de mentir".

César Acuña, excandidato a la presidencia del Perú, se manifestó por primera vez tras la sentencia por difamación al periodista Chistopher Acosta, autor del libro “Plata como cancha”, y Jerónimo Pimentel, director de editorial Penguim Random House.

En un diálogo con Milagros Leiva en Willax Tv, el líder de Alianza para el Progreso catalogó varios pasajes de la publicación como “ invento ” y “ grandes mentiras ”. Además, precisó que Acosta nunca intentó tener una entrevista con él para recoger su descargo ante las acusaciones en su contra.

“Él anda diciendo que quiso hablar conmigo, nunca habló conmigo, que tal forma de mentir. Si él me hubiera llamado porque iba a escribir el libro, yo aceptaba una conversación con él. Desde el 2007, siempre sacaba artículos contra mi candidatura y contra la gestión municipal en Trujillo”, indicó.

“Escribe cosas que dijeron terceras personas y que nunca me consultó sobre la violación o la malversación de fondos. Es indignante como es que una persona, sabiendo que lo que escribe no es cierto, lo publique en un libro. Esto es premeditado en hacer daño a una persona, no creo que sea comercial”, continuó.

Al ser consultado sobre la violación en la que lo implican las páginas de “Plata como cancha”, Acuña Peralta señaló que esa acusación daña su honor al solo recopilar datos sin comprobarlos, lo que convierte la publicación en una serie de mentiras en su contra.

“Yo puedo callarme y no decir nada, pero no puedo callarme y dejar de denunciar a una persona que en un libro diga que yo soy violador. ¿No está de por medio mi honor? El señor no tiene una prueba, es solo porque le dijeron”, sostuvo.

“Acosta recopila y no comprueba. (…) Nunca he tenido una denuncia por violación. En el año 89, el dueño del local que alquilaba inventó esa noticia por presión para sacarnos de su local, lo publicaron en El Popular”, argumentó Acuña, quien a su vez aclara otra “gran mentira del libro”. “Acosta entrevista a Mario Deza, pero en el año 88 no era abogado, era mi alumno de ingeniería, ahí está la gran mentira”, manifestó.

Asimismo, negó que esté involucrado en malversación de fondos y que haya visitado la “salita del SIN”. “Nunca fui al SIN, nunca conocí a (Vladimiro) Montesinos. Hubo una confusión. Yo nunca fui acusado”, determinó.

En otro momento de la entrevista, el líder de APP lamentó que la opinión pública minimice sus logros y se los adjudiquen a su solvencia económica. “A mí me sorprende que mucha gente crea que todo lo que logro y consigo es porque tengo dinero, que es lo que está diciendo Christopher (Acosta). No se dan cuenta que todo lo que he logrado es de forma lícita”, comentó.

Por último, César Acuña alegó que el fallo del juez no es un atentado contra la libertad de expresión, sino que el libro “Plata como cancha” está lleno de difamaciones en su contra y la sentencia es lo que amerita la ley.

“Por haber cometido difamación ahora se habla de que no hay libertad de prensa. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Mi denuncia es para defender mi honor”, determinó.

“Lo mínimo que tiene que hacer un periodista es pedir descargo. El pecado fue no llamarme, si me hubiera llamado o mostrado una prueba. (...) Yo no estoy criminalizando a nadie, es el Poder Judicial”, sentenció.