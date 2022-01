Antivacunas en el Congreso: 3 parlamentarias son las que se niegan a inocularse contra la COVID-19

Fotos: Twitter, Andina y TV Perú

Actualmente el Perú se encuentra en su pico más alto de contagios de la COVID-19, pese a ello -y a las restricciones del Ministerio de Salud- en el Congreso de la República hay tres congresistas que no poseen ninguna de las dosis de la vacuna.

Son reiteradas veces que ellas han intentado ingresar a lugares públicos y no se les ha permitido la entrada. En el caso de Elizabeth Medina, de Perú Libre, intentó ingresar al local del Gobierno Regional de Huánuco a pesar de no estar debidamente vacunada.

“Están vulnerando mi derecho de representar a mi pueblo” , se le escucha gritar a los policías.

Después de los gritos, acusa a la autoridad de discriminación hacia ella, a pesar de que los policías dijeron que era parte de la ley.

“Esa es la ley, acá estamos en una pandemia y están restringidos ciertos derechos”, añade.

A lo que ella responde que “solamente cuando les conviene es pandemia”.

Milagros Rivas, otra congresista de Perú Libre, no desea ser parte de las personas vacunadas, considera que estas “no son para ella”.

“Esta es una decisión personal, creo que no es necesario para mi, pero eso no significa que este en contra de las vacunas”, comenta.

A pesar de las restricciones, ella continúa realizando sus labores en distintos espacios públicos.

Finalmente, Noelia Herrera, congresista de Renovación Popular estuco presente en la Sesión Ordinaria del Consejo Municipal Provincial del Callao, en la cual estuvo reunida con diferentes personas sin contar con las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19.

Cabe destacar que no pueden ingresar al Congreso para las sesiones de manera presencial y por decreto de la Mesa Directiva, los congresistas no vacunados se deben limitar a participar de manera virtual.

NUEVAS MEDIDAS DEL CONGRESO

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, hizo un resumen de las nuevas medidas impuestas por el Congreso al inicio del Pleno que se realizó este miércoles.

Medidas impuestas:

- Las sesiones del pleno, comisiones, despachos parlamentarios y las oficinas de servicios parlamentarios mantengan el trabajo semipresencial de manera escalonada y en algunas áreas de forma remota.

- Se permite solo el ingreso de congresistas, funcionarios y personal que cuenten con las dos dosis completas de la vacuna.

- Los congresistas no podrán exponer desde sus escaños.

-Solo está permitido la presencia de dos asesores por bancada parlamentaria

Alva indicó que para las sesiones del pleno se han instalado dos podios para las intervenciones de los congresistas para que así no expongan desde sus escaños.

Estos podios se ubican en la parte baja del hemiciclo, cerca a la mesa de la presidencia del Congreso, uno frente al otro. El congresista que quiera tomar la palabra debe bajar hasta uno de los podios para mantenerse a distancia de sus colegas parlamentarios.

En este pleno solo participaron 35 congresistas de manera presencial.

OTROS CONGRESISTAS ANTIVACUNAS QUE SE ENCUENTRAN VACUNADOS

José Cueto del partido Renovación Popular, quien no confía en las vacunas, sin embargo se ha aplicado ambas dosis.

“Yo no confÍo en las vacunas, tomo ivermectina cada 15 días y creo que eso me protege más que la vacuna”, añade en el programa Al estilo Juliana.

Además asegura haberse vacunado solo porque es obligatorio de parte del Estado.

“Me vacuné porque es obligatorio, porque si no me vacunaba no me dejaban entrar a ningún lado”, añade.

Luis Alegría fue otro de los consultado por las vacunas, a lo que él responde en primera instancia que no es antivacuna.

“Esta es una decisión propia, no me voy a vacunar y no soy antivacunas. Creo en la eficiencia de las vacunas por los múltiples estudios y a pesar de que suene contraproducente, creo en las vacunas, sin embargo es una decisión personal por un estilo de vida en el que en el que nunca he tomado medicamentos ni pastillas”, comentó Alegría al programa de Juliana.

Finalmente, Margot Palacios también entra en este grupo, ya que confirmó que se había inmunizado contra el coronavirus debido a que no la dejaban subir al avión para viajar a otra región del país.

“Sí (me vacuné), porque era una exigencia, porque tenía que ir a un viaje y no me permitían subir al avión para hacer mi semana de representación, para presidir mis comisiones y si no lo hacía, no podía ir”, declaró a RPP Noticias.





SEGUIR LEYENDO