Congreso de la República confirmó 134 casos de COVID-19 entre trabajadores y parlamentarios

Congreso de la República. Foto: Andina

Un total de 134 de contagios, entre trabajadores y parlamentarios, se detectaron en el Congreso de la República luego que se les realizara las pruebas pertinentes (PCR y antígenas) a las tres mil personas que laboran en el Palacio Legislativo, así lo informó el oficial mayor, Hugo Rovira.

Frente a este resultado, Rovira indicó a RPP que se han tomado medidas en el Congreso frente a la tercera ola de la COVID-19 solo están haciendo trabajo presencial el 30% del total de los trabajadores. “Las funciones de representación, legislación y fiscalización son distintas a las de otras entidades. Hay trabajo que tiene que ser de forma presencial. Se han establecido medidas para trabajo escalonado, interdiarios. Estamos haciendo pruebas COVID-19 todos los días”

Agregó que se tiene previsto Plenos para este miércoles y jueves en una legislatura ampliada hasta el 17 de enero.

Rovira informó los 10 parlamentarios que dieron positivo a COVID-19, 4 ya fueron dados de alta.

“Todos les ha dado de manera leve, ninguno ha estado internado, ni los trabajadores tampoco, porque estaban todos ellos vacunados. El contagio ha sido leve”, afirmó.

Rovira dijo que se entrega a los trabajadores mascarillas y alcohol. “Estamos abastecidos de mascarillas y de alcohol. De repente que quien dio la información no se tomó el trabajo de hacer el pedido necesario para abastecerse de mascarillas para el personal de su oficina. A todos les entregan mascarilla y alcohol. Lo que tienen que hacer es tomarse el trabajo de pedirlas e ir al almacén a recogerlas”, dijo.

El Oficial Mayor dijo que los plenos son semipresenciales. “Los que quieren ir, van y los que no, están de manera virtual. Todos tienen un aparato telefónico para votar”, dijo.

Sobre las denuncias de trabajadores de despachos congresales que están siendo obligados a ir de forma presencial a laborar, el oficial mayor indicó que “cada jefe [congresista] determina cómo tienen que cumplir los horarios, cada despacho congresal es autónomo”.

SESIONES DEL PLENO

Respecto a las sesiones de hoy y mañana en el pleno, Rovira informó a fin salvaguardar la salud de trabajadores y congresistas, se ha establecido que las sesiones sean en bloques de dos horas, con un receso de 15 minutos en cada uno, para dar lugar a la fumigación del hemiciclo.

En ambos días las sesiones terminarán a las 8 de la noche, para permitir a parlamentarios y congresistas a retornar a sus domicilios, dado el toque de queda que empieza a las 11 de la noche.

DENUNCIA DEL SINDICATO

El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso (SITRACON), Tulio Vizcarra, señaló a Infobae que envió una carta a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, en la que se señala que, hasta la fecha, “no existe un control en las puertas de ingreso, no se toma temperatura, menos se utiliza alcohol, ni mascarillas, ni guantes, entre otros implementos de bioseguridad, poniendo en grave riesgo la salud no solo de los trabajadores, sino de los visitantes a las diferentes oficinas, que en los últimos meses se ha incrementado en un cien por ciento”.

La misiva que fecha el 4 de enero del 2022, solicita que el departamento de Recursos Humanos brinde la información real sobre la cantidad de casos COVID confirmados entre los trabajadores de la institución. Además, se señala que las tomas de pruebas moleculares se realizan “esporádicamente, cuando deberían realizarse diariamente, considerando que el Gobierno Central ha declarado oficialmente que nos encontramos en la tercera ola, para la cual tampoco estamos preparados”.

“Se ha perdido la vida de más de 30 trabajadores del Congreso, de los cuales 8 se enfermaron mientras realizaban sus labores. Los otros 22 se enfermaron en sus casas y fallecieron ahí”, recuerda Vizcarra quien, además asegura ser persona vulnerable, ya se contagió de COVID-19 durante la segunda ola. “Depende mucho del cuidado de cada uno. Esta nueva variante ha demostrado ser más contagiosa, pero felizmente tenemos las vacunas que nos protegen”, agregó.

CONGRESISTAS CONTAGIADOS

El 18 de diciembre del 2021 la congresista de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, comunicó que se había contagiado de COVID-19 y se encontraba haciendo la cuarentena correspondiente. La parlamentaria aseguró que se encontraba estable, pero había que “agradecerle a la vacuna que también está cumpliendo con su tarea”, en comunicación con TV Perú. El 30 de diciembre comunicó que superó la enfermedad.

Por otro lado, Guillermo Bermejo (No Agrupados) informó mediante su cuenta oficial de Twitter que se había contagiado. El 3 de enero fue dado de alta y se reincorporó a sus funciones como congresista.

Otros contagiados

Alejandro Aguinaga (Fuerza Popular)

Juan Lizarzaburu

Alejandro Cavero (Avanza País),

Gladys Echaíz (Alianza para el Progreso)

Alejandro Soto Reyes (Alianza para el Progreso)

Héctor Acuña (Alianza para el Progreso)

Diana Gonzáles (Avanza País)

Hernando Guerra García (Fuerza Popular)

Rosselli Amuruz (Avanza País)

