Abuela de Paul Michael pide disculpas a Pamela López tras desplante en vivo, asegura que la quiere: “Es parte del show”

La tía Lisura y la propia abuela del artista salieron al paso luego del episodio en televisión, insistiendo en el afecto familiar hacia Pamela y resaltando que no existe conflicto real entre ellos. José Pastor/ TikTok

La familia de Paul Michael se encuentra expuesta lugeo de lo ocurrido en el reality La Granja VIP, donde la abuela del joven cantante protagonizó un desplante en vivo hacia Pamela López, pareja de su nieto.

Durante la transmisión, la abuela de Paul Michael apareció en el set y mostró un gesto serio hacia la pareja de su nieto. Además, pronunció una frase que muchos interpretaron como una muestra de rechazo hacia Pamela López. En La Granja VIP, expresó su deseo de querer ‘ahorcar’ a la expareja de Chriistian Cueva, situación que tensionó el ambiente y dejó en evidencia una posible incomodidad hacia la relación sentimental del joven participante. Más tarde, ya fuera de cámaras y en el ámbito familiar, la conocida “tía Lisura”, tía de Paul Michael, confrontó a la abuela para aclarar lo sucedido y buscar una explicación ante la polémica generada.

PUBLICIDAD

Según relató la tía durante una transmisión en redes sociales, la abuela explicó que su reacción no fue más que parte del show y que no existe animadversión hacia Pamela López. “No, hija, lo que pasa es que yo puse así mi cara porque pensé que me iban a hablar algo de Pamela y bueno... algo malo. Pero ella sabe bien que yo la quiero, que la amo. Es una broma, como parte de show, por molestar. Ella sabe muy bien que yo soy bromista”, expresó la abuela, buscando así bajar el tono de la controversia.

Abuela de Paul Michael pide disculpas a Pamela López

Expresa su cariño hacia Pamela López

La tía Lisura, sorprendida por la situación, enfatizó ante el público que toda la familia aprecia a Pamela López y que no hay motivos reales de conflicto. “Si acá todo el mundo la queremos a Pamela López y ténganlo claro. Más bien, ¿tú qué piensas de Pamela López? ¿La quieres o no la quieres? Las cosas claras”, insistió, recibiendo nuevamente de la abuela una declaración afectiva: “Sí, yo la quiero porque ayuda mucho a mi hijo, mucho a mi nieto, por eso es que la quiero”.

PUBLICIDAD

La abuela reconoció que sus bromas pueden ser malinterpretadas y pidió disculpas si la situación ofendió a Pamela López o a los seguidores del programa. “Yo amo a Pamela y siempre voy a estar con ella. Cometí un error ahí, si se ha molestado para ustedes, amigas, pido mil disculpas”, afirmó durante la conversación familiar, que fue registrada en video y circuló en diversas plataformas digitales.

La abuela de Paul Michael aparece en pantalla gigante para cuestionar a Pamela López, generando un momento incómodo y controvertido durante una emisión de televisión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La tía Lisura reiteró su respaldo a Pamela López y aseguró que la reacción de la abuela no representa el sentir general de la familia. “Nosotros amamos a Pamela”, sostuvo, buscando zanjar cualquier rumor de enemistad o conflicto interno.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, ni Pamela López ni Paul Michael se han pronunciado públicamente sobre el episodio. Las muestras de cariño y apoyo hacia la pareja han sido frecuentes en redes sociales, donde seguidores y miembros del entorno familiar han insistido en el carácter afectuoso y bromista de la abuela. La rápida respuesta de la familia y la disculpa pública buscan poner fin a la polémica y restablecer la armonía tanto dentro como fuera de cámaras.

Abuela de Paul Michael hace desplante a Pamela López

Tito Vega cuenta su versión

El actor Tito Vega ofreció detalles inéditos sobre el desplante de la abuela de Paul Michael hacia Pamela López en el reality La Granja VIP. En una transmisión en vivo, el artista y amigo de Mónica Torres relató que, fuera de cámaras, la señora Ada confirmó su rechazo a la pareja de su nieto.

PUBLICIDAD

Según el actor, la abuela fue contundente: “No, ella no es mujer para mi nieto”, y argumentó que “mi nieto se merece más”. Vega, sorprendido por la sinceridad, intentó indagar más, contando más detalles de lo ocurrido.

La abuela le afirmó en la conversación que Pamela López le causa problemas a Paul Michael: “Lo grita, lo insulta, lo humilla”.

Tito Vega expone el rechazo de la abuela de Paul Michael hacia Pamela López: “Lo humilla”. Captura: La Granja VIP.