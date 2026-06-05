Stephanie Cayo cuenta cómo inició su historia de amor con Alejandro Sanz: “Fue de la amistad, tomó mucho tiempo”

La reciente entrevista de la Revista ¡Hola! a Stephanie Cayo ha generado gran interés, ya que la actriz peruana compartió por primera vez detalles sobre el inicio de su relación con el cantante español Alejandro Sanz. Aunque la actriz peruana prefirió conservar mayores precisiones, confirmó que el vínculo surgió de una amistad que fue evolucionando de manera natural a lo largo de los años. “No te voy a contar todo, pero fue de la amistad a algo más y tomó mucho tiempo. Eso es lo que te puedo decir. Se demoró mucho”, expresó, señalando que ambos se conocieron hace tiempo, incluso antes de su matrimonio anterior.
La actriz indicó que el proceso fue gradual y basado en el respeto mutuo. “Fue de conocidos a una amistad y, de la amistad, surgió otra cosa”, contó, remarcando que disfrutó un largo periodo de soltería antes de permitirse iniciar una nueva relación. “Fue un tiempo muy necesario, maravilloso”, afirmó.
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Sobre su visión actual de la pareja y la familia, Stephanie Cayo confesó que sigue creyendo en el matrimonio y en la posibilidad de formar una familia, aunque aclaró que su concepto de unión ha evolucionado con el tiempo. “Creo en el matrimonio, pero no como esta cosa... No sé. Creo en la pareja, en el equipo y en la familia. Creo que sería de otra manera, quizás”, reflexionó ante la pregunta de si volvería a casarse.
Consultada sobre la posibilidad de tener hijos, la actriz respondió que no es un tema que le quite el sueño, pero tampoco lo descarta en su proyecto de vida. En cuanto al vínculo de Alejandro Sanz con su familia, prefirió no dar detalles, limitándose a decir que no hablaría del tema para resguardar su privacidad.
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Resalta el apoyo de Alejandro Sanz
Uno de los aspectos que más destacó Cayo fue la dinámica de apoyo mutuo que mantiene con el reconocido cantante. “Hay mucho apoyo de su parte en mi trabajo, y hay mucho apoyo de mi parte en el suyo. Creo que somos un buen equipo. Es lo que te puedo decir. Ya después, no sé qué pasará, no sé adónde irá, no sé las dificultades que pueda traer la vida, pero al menos me siento muy bien”, relató, subrayando el valor de sentirse acompañada y querida tras un periodo complicado en su vida personal.
La entrevista también abordó el impacto emocional de esta nueva etapa. “Después de haber sufrido tanto y después de haber estado también mucho tiempo sola, creo que, sí se siente aún mejor”, admitió, evidenciando el momento de plenitud que atraviesa junto a Alejandro Sanz.
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Por otra parte, la atención mediática también se dirigió a la familia del cantante español. Medios internacionales intentaron conocer la opinión de Manuela Sanz, hija mayor de Alejandro Sanz, sobre la relación de su padre con la actriz peruana. Sin embargo, la joven evitó responder y su madre, la modelo Jaydy Michel, fue tajante al rechazar cualquier pregunta sobre temas privados: “No vamos a contestar nada de cosa privada y de personas que no sean de ella”, respondió a la prensa.
La reserva de la familia Sanz y la discreción de Stephanie Cayo han contribuido a que la pareja mantenga su vida privada alejada de los focos, pese al interés mediático. No obstante, las declaraciones de la actriz han dado luces sobre la fortaleza y naturalidad de su relación, así como sobre su visión madura del amor y la convivencia.
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La entrevista muestra a una Stephanie Cayo serena y viviendo su amor a plenitud, dejando ver que el vínculo con Alejandro Sanz se presenta como una historia de evolución, respeto y complicidad, marcada por el apoyo mutuo y amor.
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