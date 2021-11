José Cueto sobre escándalo en las Fuerzas Armadas: “No son la chacra de nadie”

La mañana de este lunes, el ex comandante del Ejército del Perú, José Vizcarra Álvarez, hizo una grave denuncia contra el secretario presidencial, Bruno Pacheco Castillo, y el titular del Ministerio de Defensa, Walter Ayala, porque aseguró que le pidieron el ascenso irregular de dos coroneles que serían afines al gobierno.

Al respecto, el congresista de Renovación Popular y exalmirante José Cueto, comentó que el ministro hace tiempo ha debido irse a su casa. “Era insostenible desde el inicio, dijimos que él era uno de los cuestionados. Nos hemos enterado del maltrato a las Fuerzas Armadas y es algo inconcebible”, sentenció.

Añadió que debe haber un respeto a la carrera militar, porque no se tratan de puestos de confianza, sino de una carrera que puede durar 30 o 40 años. Por ello, no se puede permitir que una persona venga a exigir, o con amenazas, por un ascenso, dijo.

“Los que estamos en el Congreso, y hemos vivido la vida militar, no podemos permitir este tipo de atropellos. El presidente debe tomar acciones. Si bien ya lo han citado para pedir su renuncia, debe subsanar estos manoseos y maltratos ”, manifestó el congresista Cueto a Canal N.

Dijo que la renuncia de Ayala no evitará que este martes en la Comisión de Defensa se presenten los excomandantes generales que acusan de injerencia a los integrantes del Ejecutivo. Cueto contó que ellos darán su versión y espera que la sesión sea reservada para que se sientan en la libertad de hablar, “porque el general Vizcarra tenía los mensajes y WhatsApp que le había pasado el ministro”.

Enfatizó que las Fuerzas Armadas no son la chacra de nadie, y no tienen por qué darle el amén al gobierno de turno.

“Son graves errores [cometidos] por el señor Castillo. Él debe ser el primero en hacer cumplir las leyes y cumplir con la meritocracia. Ya bastante se ha hecho con Vizcarra y Sagasti con el maltrato a la Policía Nacional. Las Fuerzas Armadas no son deliberantes, pero tampoco somos mancos. No me refiero en sentido de acción, sino que los que estamos en el retiro debemos decir las cosas que se deben decir”, puntualizó