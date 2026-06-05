Aixa Vigil reveló su futuro en la Liga Peruana de Vóley: ¿fichará por Universitario o se quedará en San Martín?

Aixa Vigil reveló su futuro en la Liga Peruana de Vóley

El futuro de Aixa Vigil está en incertidumbre debido a un conflicto por su salida de San Martín. El reglamento de afiliaciones de la Federación Peruana de Vóley (FPV) no le permite desvincularse de las ‘santas’ porque su permanencia es de dos años, y recién lleva un año generando un problema.

Tras el interés de Universitario de Deportes, la directiva del club de Santa Anita marcó un monto para poder liberar a la atacante, sin embargo los ‘cremas’ no pueden asumir esa cantidad. Fabrizio Acerbi, jefe de Polideportivo de la ‘U’, aseguró que ya hay acuerdo de palabra, pero la jugadora deberá liberarse del subcampeón nacional.

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Mientras todo se define, Aixa salió al frente para revelar cómo va su situación de cara a la siguiente temporada. Y mostró su preocupación por el momento que está viviendo.

“Gente, no contesto varias preguntas porque la mayoría me preguntan lo mismo: en qué equipo voy a jugar y realmente no lo sé. O sea, no quiero hablar nada del tema porque realmente no sé qué decirles. Todo está como que a la mitad; no sé a dónde voy, no sé en qué equipo estoy, no sé qué voy a hacer. Entonces, no es que no les quiera contestar. No puedo porque no sé”, informó la voleiboista en un live.

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La atacante rompió su silencio y se pronunció sobre su polémica salida de San Martín. (Alex crema)

Universitario confirmó acuero con Aixa Vigil

El futuro de Aixa Vigil genera expectativa entre los seguidores de Universitario de Deportes, mientras la dirigencia mantiene conversaciones avanzadas para sumarla al plantel de vóley de cara a la Liga Peruana 2026/2027. El jefe polideportivo, Fabrizio Acerbi, explicó en diálogo con TV Perú Deportes que la institución ya ha alcanzado un acuerdo con la jugadora, aunque todavía resta resolver su situación contractual con la Universidad San Martín.

Según Acerbi, el acercamiento con Vigil es sólido y las partes han logrado un entendimiento importante. “El tema de la liberación, como sabemos. Nada más. Después, con ella ya hay un acercamiento bastante cerca y ya nos hemos entendido”, expresó el directivo al medio mencionado. Esta declaración confirma que la intención de ambas partes es avanzar, aunque el traspaso depende de un último paso administrativo.

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El directivo reconoció la calidad de la voleibolista y el interés que despierta su posible llegada, pero pidió cautela mientras se define su desvinculación del club actual. “Veremos cómo se desencadena y si al final ella se puede vestir de crema. Es una gran jugadora. ¿Quién no la quisiera tener? Pero paso a paso”, subrayó Acerbi, dejando claro que el proceso requiere paciencia.

El optimismo reina en la interna del club, aunque Acerbi fue enfático al señalar que no está en condiciones de oficializar la incorporación. “Hasta que no se confirme cómo va a ser, cómo se hará y cómo es, no podemos decir sí ni no. Que esperemos unos días que seguramente, esperemos, se resuelva de manera positiva”, concluyó el dirigente, quien aguarda una pronta definición que podría reforzar significativamente al equipo femenino.

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Fabrizio Acerbi señaló que alcanzaron un entendimiento con la jugadora de la San Martín. Créditos: TV Perú / X.

La postura de San Martín sobre salida de Aixa Vigil

El descontento de Yudy Balcázar, gerente deportiva de la Universidad San Martín, se hizo evidente luego de las declaraciones de Leonardo Feitosa, representante de Aixa Vigil. Balcázar insistió en que la relación contractual entre la jugadora y la institución se ajusta plenamente a la normativa vigente.

Sin embargo, la directiva fue contundente en mencionar que no buscará retener e la voleibolista, pero si Universitario de Deportes quiere ficharla, deberá pagar por su carta pase. Hasta el momento, no hay un acuerdo entre ambos clubes y todo podría definirse en los próximos días.

Yudy Balcázar, directiva de las ‘santas’, se refirió al conflicto por contrato de la atacante nacional. (Ataque Cruzado)