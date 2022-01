Guillermo Bermejo: “Han convertido a Vladimir Cerrón en un pequeño rey en Perú Libre”

Guillermo Bermejo y Vladimir Cerrón. | Foto: Agencia Andina

El congresista Guillermo Bermejo, quien renunció a Perú Libre para formar la bancada Perú Democrático, señaló en una entrevista que el secretario general del partido del lápiz, Vladimir Cerrón, es tratado como un “pequeño rey” y calificó al legislador Guido Bellido como un “pirañita” y “chupamedias”.

Bermejo indicó al portal Sudaca que su renuncia se debió a diversos episodios y resaltó el hecho de que no se haya aceptado su inscripción a Perú Libre de manera normal ya que, según manifestó, “hubo gente, que estaba a cargo de estas cosas, que tenía celos de que yo, una vez inscrito en el partido, apunte a un cargo partidario”.

Además, criticó duramente el entornó de Vladimir Cerrón y al congresista Bellido:

“Hay gente supertóxica al lado de Vladimir. Es un buen compañero, pero le gusta andar con gente que le dice ‘sí, Vladimir’, ‘ten cuidado, Vladimir’, ‘quieren tu lugar, Vladimir’. Lo han convertido en un pequeño rey y es gente del nivel de Guido Bellido. Y lo digo con nombre y apellido. ¿Qué era antes de la elección? Era un pirañita, un chupamedias de Vladimir en Cusco. Le dice ‘comandante’, pero Vladimir no ha comandado ni una marcha”, dijo Bermejo.

Cabe mencionar que, recientemente, Guido Bellido, cuestionó a los parlamentarios que conforman la nueva bancada Perú Democrático, integrada por los renunciantes a Perú Libre, entre ellos, Guillermo Bermejo.

Bellido consideró que la conformación de Perú Democrático sería una fachada para pedir cupos al presidente de la República, Pedro Castillo, en el Gabinete Ministerial que lidera Mirtha Vásquez.

“Primer Acto: Culpar y buscar excusa para renunciar a la bancada. Segundo acto: Formar Nueva bancada. Tercer acto: Pretender comprar Kit de inscripción de nuevo partido. Cuarto acto: Ofrecer su bancada al presidente y pedir cupos ministeriales. ¿Cómo se llama la novela?”, tuiteó el legislador oficialista.

“CERRÓN PUSO A BELLIDO COMO PREMIER”

En otra parte de la entrevista, Bermejo calificó como un error no haber podido designar a Roger Nájar, quien tenía una demanda por alimentos, como presidente del consejo de ministro y consideró que se había cedido ante “el chantaje caviar” cuando Perú Libre no defendió el nombramiento.

Como se recuerda, quien terminó siendo premier fue Guido Bellido, quien, según Bermejo, no tenía experiencia en el Estado y era una propuesta de Vladimir Cerrón.

“Vladimir y Guido personalizan mucho la política. Si por ellos no pasaban las decisiones, todo era cuestionable. Ellos sí pueden ir a Palacio, salir y tomarse una foto con Pepe Luna y otros grupos de derecha, y eso no es cuestionable. Es medio esquizofrénico y es desgastante”, sostuvo Bermejo.

PERÚ LIBRE NO TIENE UN NORTE

El legislador de Perú Democrático aseguró que no existe un liderazgo ni un objetivo común en Perú Libre, ya que, a las reuniones de bancada, a veces solo asistían cuatro congresistas. “No existe una agenda parlamentaria. ¿Ustedes pueden ver una agenda en Perú Libre? No tenemos”, dijo.

“Waldemar (vocero de la bancada) es una buena persona, pero carece de un norte, de una brújula política. Nos estábamos dejando llevar por la marea que dictaba la derecha. Todas las semanas ponían un ministro a la guillotina”, añadió.

LA GOTA QUE DERRAMÓ EL VASO

Guillermo Bermejo también contó detalles del interior de Perú Libre en la votación para la censura de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, por hablar en contra del presidente Pedro Castillo en una visita oficial a España. En aquella ocasión, la moción presentada por Bermejo no recibió el apoyo de su propia bancada a la hora de la votación.

“Lo de la votación de María del Carmen Alva fue vergonzoso. Cuando dijeron luego que no era un acuerdo de la bancada (la votación a favor de la censura contra Alva], no fue verdad. (...) El día anterior de la votación, a las dos de la tarde, en la famosa reunión de bancada que éramos seis, creo, se acordó que: o la bancada presentaba la moción o yo presentaba la mía. Pero esa mañana (el día de la votación), Waldemar Cerrón me dijo que no iba el tema. Me dieron argumentos vergonzosos como: no somos colonia de España”, comentó.

Tras el fracaso de la votación por la moción de censura contra María del Carmen Alva (20 votos a favor, 83 votos en contra y 16 abstenciones), Bermejo decidió renunciar a Perú Libre. Sin embargo, contó que Pedro Castillo lo felicitó por la sustentación de la moción de censura. “Obviamente íbamos a perder, pero te felicito”, le dijo. Además, Bermejo afirmó que se reúne con el mandatario al menos una vez cada 10 días debido a su buena relación.

