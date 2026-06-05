Corte de luz, 6 de junio: estos son los distritos de Lima que se quedarán sin electricidad por disposición de Pluz

Corte de luz en Lima y Callao: conoce los horarios y distritos que se verán afectados

La empresa Pluz continuará este sábado 6 de junio con los cortes de luz programados en distintos sectores de Lima y la Provincia Constitucional del Callao, como parte de las labores de mantenimiento preventivo y reforzamiento de las redes de distribución.

Según el cronograma oficial, las interrupciones temporales buscan mejorar la estabilidad del sistema eléctrico, optimizar la calidad del servicio y reducir el riesgo de averías. Los trabajos se realizarán en horarios diferenciados y afectarán asociaciones de vivienda, agrupaciones familiares y asentamientos humanos de San Antonio de Chaclla y Ventanilla.

Zonas y horarios de los cortes del 6 de junio

Ocho distritos y sectores específicos serán afectados por interrupciones temporales del servicio. Imagen creada con IA

San Antonio de Chaclla — 8:30 a.m. a 7:30 p.m.

Este distrito registrará el corte más prolongado de la jornada, con una suspensión del servicio de aproximadamente once horas.

La interrupción alcanzará a la Junta de Pobladores Posesionarios del Sector El Valle Jicamarca Anexo 22, afectando las manzanas BY, BY8, BY14, BY19, BY21, BZ, BZ8, BZ9, CB y CC.

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Asimismo, el corte comprenderá a la Junta de Posesionarios de Bolognesi Anexo 22 Jicamarca, donde se verán afectadas las manzanas BY1, BY1A, BY2, BY2A, BY5, BY6, BY8, BY9, BY10, BY13, BY14, BY17, BY18, BY19, BY20, BY21, BY22, BZ1, BZ2, BZ4, BZ5, BZ6, BZ7, BZ8, BZ9, BZ10, BZ11, BZ11A, BZ12 y CB16.

También se suspenderá el suministro eléctrico en la Agrupación Familiar Campo Verde del Valle Anexo 22, específicamente en las manzanas A1, A2, B1, B2, B3, BY5, C1, C2 y D1.

Ventanilla — 8:30 a.m. a 5:30 p.m.

En Ventanilla, el servicio permanecerá suspendido durante nueve horas en diversos sectores de Pachacútec y Cerro Cachito.

El corte afectará al asentamiento humano Oasis de Pachacútec Sector III, comprendiendo las manzanas A1, B1, C, C1, D, D1, E, F, H, I, I1, J, J1, K, K1, L, L1, M1, N1, Ñ1, O, O1, P, P1, Q, Q1, R, S, T, U, U Prima 1, U1, W, X, Y y Z.

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Además, la interrupción alcanzará el asentamiento humano San Pablo Pachacútec, en las manzanas E, F, H, I y J.

También se verán afectados los sectores de la Agrupación Poblacional Laderas del Cerro Cachito, con las manzanas A, B, C, D, E, F, G, I y J; la Agrupación Poblacional Mini Parque Industrial Cerro Cachito, en las manzanas A, B, C, D, E, F, G, I y J; y el asentamiento humano Sector Cerro Cachito, donde el corte comprenderá las manzanas O, S y T.

¿Por qué se realizan estos cortes de luz?

Cuatro velas encendidas sobre una mesa de madera oscura iluminan el ambiente durante un corte de luz en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pluz informó que estas interrupciones forman parte de los trabajos de mantenimiento preventivo y modernización de la infraestructura eléctrica, necesarios para fortalecer las redes de distribución y reducir el riesgo de fallas inesperadas.

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La empresa señaló que estas labores permiten brindar un servicio más estable y seguro para los usuarios.

Recomendaciones durante el corte de energía

Desconectar equipos eléctricos: Se recomienda desenchufar televisores, computadoras y electrodomésticos sensibles para evitar daños cuando se restablezca el servicio.

Usar linternas en lugar de velas: Esta medida ayuda a reducir el riesgo de incendios durante la interrupción.

Mantener cerrados el refrigerador y congelador: Así se conservarán los alimentos por más tiempo.

Prever respaldo para equipos médicos: Las personas que dependan de dispositivos eléctricos de salud deben contar con una fuente alternativa de energía.

Preparar un kit de emergencia: Es recomendable tener agua potable, baterías, radio portátil, linternas y alimentos no perecibles.

Canales de atención: Para consultas o reportar incidencias, los usuarios pueden comunicarse con el Fonocliente de Pluz al 517-1717 o revisar los canales oficiales de la empresa.

Pluz precisó que cualquier modificación o reprogramación de los horarios establecidos será informada oportunamente a través de sus plataformas oficiales.