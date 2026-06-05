¿Qué se elige en la segunda vuelta electoral y por qué es tan crucial para el Perú?

Roberto Sánchez o Keiko Fujimori, solo uno será el nuevo presidente del Perú, el cual gobernaría hasta el 2031. - Crédito REUTERS/Alessandro Cinque

La segunda vuelta electoral de las Elecciones 2026 llevarán a millones de peruanos de vuelta a las urnas luego de una complicada primera vuelta, con irregularidades y acusaciones de fraude no probadas.

Pero a diferencia del domingo 12 de abril, este domingo 7 de junio cuenta con un escenario diferente. No solo la ONPE se tardó en anunciar los resultados oficiales, lo que demoró también la campaña de los candidatos que pasaron a la segunda vuelta y se generó ruido por las acusaciones de fraude, sino que se ahora no se harán varias votaciones como si fue en abril.

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¿Qué se elige en la segunda vuelta 2026 y por qué es clave para el Perú?

Esta vez los peruanos tendrán que escoger nuevamente a la persona que será el nuevo presidente del Perú: entre las opciones están Roberto Sánchez, el candidato de izquierda de Juntos Por el Perú, y Keiko Fujimori, la candidata de derecha de Fuerza Popular.

Este domingo 7 de junio, más de 27 millones 300 mil ciudadanos están llamados a votar en la segunda vuelta presidencial. Conoce las cifras del padrón electoral más grande de los últimos años.

Esta nueva elección cobra vital importancia, dado que Perú viene de dos gobiernos inestables. Desde Pedro Pablo Kuczynski, hace 10 años, el país ha tenido ocho presidentes, en tan solo dos periodos. La inestabilidad e institucionalidad se ha visto mermada con repetidas vacancias, promovidas por un Congreso que en ambos periodos ha tenido mayoría del partido fujimorista Fuerza Popular.

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El último presidente electo, Pedro Castillo, intentó un golpe de Estado parar cerrar el Congreso y fue vacado. Estos diez años Perú no cuenta con estabilidad política, y para el crecimiento económico, funcionamiento de los ministerios y avance en el bienestar social, es clave que Perú pueda mantener un gobierno por los próximos cinco años.

¿Cuál es el cargo exacto que eligen los peruanos en la segunda vuelta?

Esta vez los peruanos ya no eligirán senadores ni diputados, ni miembros del Parlamento Andino. Ahora los peruanos escogeran al nuevo presidente del Perú.

El candidato presidencial Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, se dirige a sus seguidores durante el cierre de su campaña en Lima, Perú, el jueves 4 de junio de 2026. (Foto AP/Martín Mejía)

En la primera vuelta, los candidatos que pasaron a esta etapa fueron Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, con la mayoría de votos, y Roberto Sánchez, quien fue escogido para el segundo lugar con un margen corto frente a Rafael López Aliaga.

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El cargo para el que votaran los peruanos es exactamente de presidente del Perú, quien gobernará desde el 28 de julio de este 2026 hasta el 28 de julio de 2031, para un periodo de cinco años.

El rol del presidente y las vicepresidencias en el próximo quinquenio

El rol del presidente no solo es importante porque este define los cargos de confianza que estarán frente a los ministerios y que definirán el rumbo del país o mantendrán los proyectos a largo plazo que se han venido implementando (o virarán de enfoque justificándose en mejoras o reformas necesarias para diversos sectores).

Keiko Fujimori, candidata presidencial del partido Fuerza Popular, saluda a sus simpatizantes a su llegada a un mitin en Huacho, Perú, el martes 2 de junio de 2026. (AP Foto/Guadalupe Pardo)

También el rol del presidente gana importancia porque da una imagen de estabilidad al país, siempre y cuando logre mantenerse en el poder durante su periodo entero, algo que el Congreso ha mermado en los dos últimos periodos.

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Así también, el rol de los vicepresidentes cobra relevancia dado que en los anteriores gobiernos estos fueron los que asumieron la presidencia cuando los mandatarios fueron vacados.

¿Por qué esta elección presidencial definirá el rumbo económico del país?

El presidente que se elegido en el cargo este domingo 7 de junio, definirá al titular del Ministerio de Economía y Finanzas, así como a otras carteras relevantes para el rumbo económico del país (Mincetur, Midagri, Minem, etc.).

Los aspirantes a la presidencia de Perú Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por Perú, se dan la mano antes de un debate presidencial en Lima, Perú, el domingo 31 de mayo de 2026. (AP Foto/Martin Mejia)

Todas los ministerios del Gobierno tienen un impacto en la economía del país, sea la necesidad de tener un Ministerio de Salud que vele por el bienestar físico y psicológico para poder trabajar, o un Ministerio de Trabajo, para asegurarse que los peruanos trabajan bajo los derechos laborales que aseguran su crecimiento, remuneración y aporte a la economía.

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Si bien el Banco Central de Reserva cuenta con independencia, también compete al Presidente del Perú ratificar al presidente de esta entidad. Sin embargo, se debe recordar que el BCRP funciona con un directorio de varios funcionarios.

El equilibrio de poderes frente a un Congreso de la República ya electo

En democracia, se debe asegurar que haya un equilibro de poderes. Los tres se tratan de el Poder Ejecutivo (encargado de administrar y gobernar), el Poder Legislativo (responsable de crear y modificar leyes) y el Poder Judicial (encargado de administrar justicia).

Julio Velarde y el BCRP: por qué su continuidad vuelve a marcar el debate político en elecciones. (Foto: Agencia Andina)

Pero el Congreso elegido es mayoritariamente integrado por Fuerza Popular, y si bien este partido no define más del 50% de votos para definir nuevas leyes, sí están en una posición favorecedora para buscar consensos si quieren buscar aprobar medidas en el nuevo parlamento.

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La idea es que el presidente tenga una oposición y que el Congreso esté bien representado para trasladar las medidas por las que ciudadanía ha votado.

¿Qué pasa si gana la opción que elijas? El impacto social del balotaje

Este domingo 7 de junio, solo hay dos opciones. Descartando que pueda votarse en gran mayoría voto viciado o en blanco, los peruanos elegirán a Roberto Sánchez o a Keiko Fujimori para presidente.

Si la opción que tú eligas gana, si bien has tenido un impacto social en el balotaje, no estás sujeto a ningún tipo de responsabilidad legal. Solo debes considerar que has votado en base a lo que buscas para tu país (o lo que quieres evitar que sucede con este).

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