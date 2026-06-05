Cancillería supervisa sistema de monitoreo para garantizar instalación total de mesas de votación en el exterior este 7 de junio

El voto de los peruanos en el exterior vuelve a ser determinante en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026: el padrón fuera del país incluye a 1.210.813 electores, equivalente al 4,4% del total nacional.

Con ese volumen de votantes, el Centro de Monitoreo de Votación en el Exterior se convirtió en la principal plataforma de coordinación para sostener la jornada en los consulados, atender incidencias y seguir en tiempo real la instalación de mesas, el sufragio, el escrutinio y el traslado del material electoral.

En ese marco, el ministro de Relaciones Exteriores Carlos Pareja supervisó el funcionamiento del centro, instalado en la sede de la Cancillería, y aseguró que su sector desplegó medidas para que los comicios se desarrollen con normalidad y con la meta operativa de que ninguna mesa quede sin abrir.

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El canciller Carlos Pareja supervisó el despliegue de medidas logísticas y de monitoreo para garantizar la instalación de todas las mesas de votación en el exterior. (Foto: Cancillería)

Gobierno promete instalación total de mesas de votación en el exterior

Durante la supervisión, Pareja afirmó que su portafolio hará “todos los esfuerzos” para garantizar que la segunda vuelta en el exterior transcurra sin interrupciones. La prioridad, remarcó, fue que “todas las mesas de votación se abran a los electores” en los países donde reside la comunidad peruana.

El canciller sostuvo que la instrucción central a la red consular fue evitar que alguna mesa se quede sin instalar. “Eso es lo que deseamos, lo que se ha instruido y lo que todos los consulados han previsto, es que ninguna mesa se quede sin abrir”, refirió al detallar el despliegue logístico previsto para la jornada.

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Como parte de ese enfoque, mencionó la disponibilidad de personal voluntario para cubrir ausencias. Según explicó, los consulados dispusieron acciones para convocar a miembros de mesa y, si estos no se presentan, contar con apoyo adicional para cumplir con la instalación y continuidad del proceso electoral.

El JNE crea un jurado especial para el voto exterior y llama a más de un millón de peruanos habilitados a participar el 7 de junio. (Foto: Agencia Andina)

Pareja también vinculó ese objetivo con la campaña institucional “Tu voto cruza fronteras”, que, de acuerdo con su declaración, buscó reforzar el mensaje de participación de los peruanos fuera del país. En la misma línea, señaló que las condiciones de organización apuntaron a que la segunda vuelta sea “ágil” y se cumpla con cada etapa del procedimiento.

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Centro de monitoreo operará 24 horas para supervisar segunda vuelta en el extranjero

El ministro explicó que el Centro de Monitoreo de Votación en el Exterior operará como una mesa de asistencia para las oficinas consulares durante toda la jornada de segunda vuelta, con capacidad de respuesta ante incidencias y contingencias que se presenten en los locales de votación.

Según detalló, desde esa sala se recibirá información en tiempo real sobre el estado de las instalaciones, el desarrollo del sufragio y el avance del escrutinio. El circuito de seguimiento, indicó, incluye también el reporte de incidencias y el tramo final del operativo: el traslado del material electoral hacia los locales correspondientes.

Un ciudadano peruano residente en Nueva Zelanda se convirtió en el primero en ejercer su derecho al voto en el extranjero para las Elecciones Generales Perú 2026, marcando el inicio de la participación internacional de la diáspora. (Foto: Cancillería)

Pareja precisó que el centro funcionará de manera ininterrumpida las 24 horas del día, organizado en cuatro turnos de trabajo, desde mañana sábado al mediodía hasta el cierre de la jornada electoral. El esquema, sostuvo, permite mantener el flujo de información con los consulados y garantizar coordinación constante durante los distintos husos horarios.

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La instalación del centro en la sede de la Cancillería respondió, según la explicación del canciller, a la necesidad de concentrar el monitoreo y la asistencia operativa en un punto de control. El objetivo fue sostener la continuidad del proceso y resolver con rapidez cualquier evento que afecte la apertura de mesas, el desarrollo de la votación o la remisión de actas.

Voto de peruanos en el extranjero: fijan horario y condiciones para la segunda vuelta

En paralelo al despliegue de Cancillería, la Oficina Nacional de Procesos Electorales aprobó, mediante la Resolución Jefatural n.° 000090-2026-JN/ONPE, los lineamientos para la organización y ejecución del voto de peruanos en el extranjero, con énfasis en capacitación, fiscalización y custodia del sufragio fuera del país.

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Según lo informado por El Peruano, los electores en el exterior podrán votar en el mismo rango horario que en Perú, de 07:00 a 17:00, de acuerdo con el uso horario local. La coordinación de la jornada recae en el Ministerio de Relaciones Exteriores y las oficinas consulares, responsables de la supervisión y la logística.

Un total de 1,210,813 peruanos en el extranjero están habilitados para votar en estos comicios.

La ONPE precisó que los miembros de mesa designados en la primera vuelta repetirán funciones en la segunda, con una compensación de S/165,00 o su equivalente en moneda extranjera, conforme a las directrices del Ministerio de Relaciones Exteriores. Si no se logra instalar una mesa con titulares o suplentes, se autoriza integrar mesas con electores de otras mesas del mismo local, salvo oposición de personeros acreditados.

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La normativa también definió el rol de los personeros de mesa, con derecho a fiscalizar instalación, sufragio y escrutinio. Durante el conteo, podrán registrar el proceso con video o fotografías si no interfieren en la labor, con restricciones para evitar la captación de rostros, en línea con la normativa de protección de datos de cada país. Además, la custodia y traslado del material electoral quedará a cargo de los funcionarios consulares, con notificación de responsables, rutas y detalles de vuelos a la ONPE para sostener la cadena de custodia.