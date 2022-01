“Plata como cancha”: cómo nació la polémica frase de César Acuña

César Acuña Peralta es un empresario y político peruano. Fue congresista, alcalde provincial de Trujillo y gobernador regional de La Libertad.

Diferentes figuras en los medios de comunicación se han manifestado sobre la reciente sentencia al periodista Christopher Acosta, el autor del libro “Plata como cancha”, un producto publicado por la editorial Penguin Libros y que expone su investigación periodística sobre el político César Acuña, revelando sus “secretos, impunidad y fortuna”, según se define en su obra.

Desde que se anunció el lanzamiento de su publicación, el líder político y cabeza del partido Alianza para el Progreso, se mostró en contra, manifestando su rechazo al libro en reiteradas oportunidades. Incluso, dejó entrever que el periodista no habría sido exacto con las informaciones vertidas en las páginas, cuestionando su profesionalismo.

Pero, ¿qué es “Plata como cancha” y cómo inspiró a una de las polémicas investigaciones periodísticas que destapa uno de los lados ocultos de la política peruana? Para contextualizar, debemos de regresar un par de años para dar con el origen de esta frase que no solo se eligió para el título del libro, sino que fue usada para la creación de memes y videos virales en Internet.

EL ORIGEN DE PLATA COMO CANCHA

Los archivos de prensa nos llevan al año 2010. César Acuña se preparaba para ser reelegido como alcalde de Trujillo, y con ello llegó una agenda de eventos, reuniones, meetings y pasacalles para recaudar votos en el norte del Perú.

Vistiendo un polo rojo, y teniendo un cuadro gigante de su imagen, el político trujillano deja el siguiente mensaje a sus seguidores que lo acompañaron en una de las reuniones programadas: “Ustedes ya me conocen. Ustedes ya son gente de mi confianza. Yo estoy jugando para afuera. Sería un gran error que ganando, yo no sea presidente. Lo que queremos es gobernar y seguir gobernando por APP. Así no gane, tener 10 o 12 congresistas ya es un poder político. Plata como cancha para ustedes” , termina su discurso con una sonrisa en el rostro mientras que sus simpatizantes lo regocijan entre aplausos.

Esta no fue la única vez que Acuña dejó registrada una de sus frases, ya que era recurrente que expresara alguna frente a las cámaras de televisión o durante un meeting. Durante la temporada de elecciones en nuestro país, este hizo una crítica al expresidente Martin Vizcarra por el escándalo del “Vacunagate”. Él habló sobre su imagen en memes y otras creaciones virales: “Lo digo con mucho orgullo: yo no vivo de la política, yo vivo de mi trabajo. De César Acuña pueden hablar de todo, pueden inventar de todo, pueden hacer memes de todo, pero nunca dirán que soy un corrupto . De repente soy el único alcalde de mi época que no tiene una sola denuncia en el Poder Judicial”.

DESCRIPCIÓN DEL LIBRO PLATA COMO CANCHA

Penguin Libros hace esta mención sobre el libro de Christopher Acosta, quien ha dedicado importantes años de su carrera al periodismo de investigación, teniendo como principal tribuna los programas de Latina Televisión (canal 2).

“Este no es un perfil oficial ni una biografía autorizada. Es más bien la exposición de un proceder, de una conducta. El periodista escarba en la narrativa sobre uno de los candidatos a la presidencia del Perú, quien ha urdido durante años tanto política como comercialmente. Y demuestra que solo su fortuna ha sido capaz de crear un sistema que compensa atropellos y silencia agraviados. Si César Acuña no fuera rico —señala Acosta Alfaro en estas páginas—, estaría, muy probablemente, preso”.

SOBRE CHRISTOPHER ACOSTA

Sus informes, que han revelado esquemas de corrupción, fraude financiero y crimen organizado, han sido publicados por la revista Poder; los diarios La República y El Comercio; y por Latina Televisión, donde hoy dirige la Unidad de Investigación. Ha sido becario de la Fundación García Márquez, Georgetown University, y el Lincoln Institute. Organiza la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN).

SEGUIR LEYENDO