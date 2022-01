César Acuña se reunirá con sus abogados este martes 11 para decidir si apelarán la sentencia judicial de Christopher Acosta

Enrique Ghersi es el nombre del abogado del excandidato presidencial César Acuña, quien lo apoyó en la sentencia que se dio el día de ayer contra el periodista de investigación Christopher Acosta junto a su compañero y editor, Jerónimo Pimentel, del libro ‘Plata como Cancha’. El abogado mencionó que hoy, martes 11 de enero se reunirá con el líder de APP para discutir si se apelará a la sentencia que propuso Acosta.

“Mañana nos reuniremos con el señor Acuña para ver si interponemos un recurso de apelación. Hemos hecho 55 imputaciones, de las cuales se han recogido 37 y se han desechado 18, consideramos que hay algunas de las frases desechadas que son difamatorias así que vamos a evaluar. En cualquier caso consideramos que es una sentencia importante”, aseveró.

Ghersi dijo además que el periodista, en su libro omitió corroborar las fuentes que coloca en su texto y no buscó a Acuña para contrarrestar sus aseveraciones, pese a que el periodista ha refutado esta versión.

Tras la sentencia, Acosta, junto con su abogado, indicaron que apelarán la decisión del juez, la cual condenó al periodista, junto a Pimentel, a dos años de prisión suspendida y al pago de 400 mil soles de reparación civil.

ACOSTA SE PRONUNCIA SOBRE EL CASO

Luego de lo ocurrido, Acosta dijo estar seguro de que la condena que se le impuso podrá ser rebatida en una segunda instancia.

“Estoy sorprendido por la decisión judicial, hoy me han condenado por el delito de difamación agravada a dos años de prisión suspendida y al pago de una reparación civil. Sorprendido por el nivel de los argumentos judiciales que se han expuesto el día de hoy. El juez le ha puesto al periodismo una valla demasiado alta y sobre la cual no hay ninguna discusión respecto a que no debería ser una limitante para el periodismo, estoy hablando sobre el derecho a cita. Y los periodistas vivimos de citar”, refirió Acosta.

Explicó además que su libro está compuesto por una investigación que le demoró varios meses de trabajo con testimonios de personas con nombre y apellido que relatan hechos que vivieron, escucharon o vieron del líder de APP. Y Acuña nunca los demandó, pero sí lo hizo contra Acosta, quien fue el periodista que reunió los testimonios desperdigados en expedientes judiciales fiscales incluso en archivos periodísticos.

Recordó también que antes del proceso judicial, el político intentó detener la distribución y venta del libro, demandando ante Indecopi los derechos que tenía sobre la frase ‘plata como cancha’. Luego llegó un pedido de embargo de bienes, en un momento pidió comparecencia restringida contra el periodista, que vaya a firmar a la comisaría semanalmente o mensualmente, para finalmente conseguir una sentencia condenatoria.

Señaló también que el abogado de Cesar Acuña intentó evitar la difusión de la audiencia de este lunes, y le solicitó expresamente al juez Jesús Vega que la audiencia no sea pública. Sin embargo, no fue así porque más de 70 periodistas pidieron que la audiencia sea pública.

“Y ahora entendemos por qué, porque los argumentos judiciales expuestos son absurdos, estamos seguros que en segunda instancia vamos a rebatir esta decisión”, expresó Acosta.

Precisó también que esta sentencia limita el derecho de los periodistas para investigar pero sobre todo para citar. Algo tan sencillo que hacemos todos los días como ponerle nombre y apellido a declaraciones. “De ninguna manera, con todo el respeto a las autoridades judiciales, los jueces pueden convertirse en editores periodísticos”, puntualizó.





SEGUIR LEYENDO