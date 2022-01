Christopher Acosta: Periodistas alzan su voz de protesta y aseguran que se pone en peligro la libertad de expresión

César Acuña: IPYS considera que sentencia contra Christopher Acosta es “presumiblemente condenatoria”

Después de la lectura de la sentencia por la querella presentada por el excandidato presidencial y líder de Alianza para el Progreso (APP) César Acuña contra el periodista de investigación Christopher Acosta por la publicación del libro “Plata como cancha”, miles de periodistas manifestaron su fastidio en sus cuentas de Twitter por la decisión que se tomó de condenar al periodista, junto al editor Jerónimo Pimentel a 2 años suspendida y que tendrá que pagar 400 mil soles de reparación civil.

Aquí algunos que opinan sobre este caso.

Rosa María Palacios, una conocida periodista, decidió pronunciarse a través de su cuenta oficial de Twitter sobre este caso.

En el Perú te condenan por decir la verdad.

Se apela en el acto. Que la historia condene al juez y a César Acuña por este abuso. No serán olvidados.

Juliana Oxenford es otra conocida periodista que alza su voz en su cuenta oficial de Twitter, utilizando el hashtag #InjusticiaComoCancha.

Increílble pero cierto. Pasó en el Perú, pasó hoy y no lo podemos permitir. #InjusticiaComoCancha

Raúl Tola resaltó que haber hecho este acto, le asegura el fracaso en las próximas elecciones a las que postule.

César Acuña nunca quiso darse cuenta de que este acto de prepotencia y arbitrariedad acaba con sus posibilidades de ser presidente.

El periodista y productor de televisión, Hugo Coya, menciona que este es un acto ‘gravísimo’ contra la libertad de prensa.

Un gravísimo atentado contra la libertad de prensa constituye el fallo del 30° Juzgado Penal Liquidador de Lima porque elimina el derecho de cita y coloca una espada de Damocles sobre todos los periodistas en el Perú

OTROS PERIODISTAS INDIGNADOS

Por retuitear un fragmento de un libro digital ¿También me pueden denunciar? #PlataComoCancha. Apoyo total a Christofer Acosta

Inaceptable. Solidaridad con Jerónimo Pimentel y Christofer Acosta

Nunca se olviden de los nombres de los abogados que ayudaron a Acuña a sentenciar a Christopher Acosta, Jerónimo Pimentel y ponerle la mordaza a todos los periodistas: Enrique Ghersi Silva, Omar Toledo Touzet, Julio Galarreta Angulo, Carlos Saul Gutiérrez y Eduardo Estrada Palacios

Solidaridad con Christofer Acosta y Jerónimo Pimentel. Juez Raúl Vega acaba de cometer un despropósito en su fallo. Un político está expuesto a investigación periodística y las citas se han usado siempre y lo que ha hecho acsta es recogerlas y contrastarlas. Mal día para la prensa

Si fallan en contra de Christopher Acosta, invito a toda la gente de twitter a unirse a spaces en la noche. Leeré un capituló del libro #PlataComoCancha cada día. No pueden atentar contra el periodismo y mucho menos sentar tan mal precedente para el ejercicio de la profesión.

El sustento de la condena a Cristopher Acosta @TrujiYo y Jerónimo Pimentel @jeropimpor difamación agravada con dos años de prisión suspendida constituye un precedente nefasto para la libertad de expresión en el Perú que debe ser corregido en las instancias siguientes.

El análisis jurídico de la sentencia contra Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel es un huayco de absurdos. En resumen: citar es un delito. Para decirle genocida a Hitler tendría yo mismo que haber estado allí, haberlo fotografiado y registrado y aún así Hitler se podría ofender

ACOSTA DE PRONUNCIA DESPUÉS DE LA SENTENCIA

A través de su cuenta oficial de Twitter, el autor de Plata como Cancha de pronunció sobre su sentencia y el pago del dinero.

Sin palabras. No sé qué decir.

Por otro lado, sigue reafirmando su compromiso con el periodismo. “Renuevo mi compromiso de seguir haciendo periodismo, con el mismo entusiasmo y energía. No sé qué determinará el juez mañana; pero sí que a mí no me van a callar con demandas ”, escribió Christopher Acosta en su cuenta de Twitter.





