Christopher Acosta: la reacción de políticos a la sentencia contra el periodista por libro sobre César Acuña

Este lunes, el Trigésimo Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima condenó al periodista de investigación Christopher Acosta a dos años de prisión suspendida y al pago una reparación civil de 400 mil soles por la publicación del libro Plata como cancha, que habla sobre el excandidato a la presidencia, César Acuña.

Tras la sentencia, que también recayó sobre el director de la editorial Penguin Random House Jerónimo Pimentel, Asociación Nacional de Periodistas del Perú emitió un comunicado en el que “repudia la condena a dos años de prisión suspendida y el pago solidario de una reparación civil de 400 mil soles al periodista Christopher Acosta y a House Jerónimo Pimentel que sienta un pésimo precedente para el periodismo en el país”.

MARTÍN VIZCARRA

Las reacciones también llegaron del lado político, uno de los primeros en mostrar su rechazo fue el expresidente de la República, Martín Vizcarra, quien en su cuenta de Twitter consideró que la sentencia va contra la libertad de expresión.

Vizcarra recordó que también se han escrito varios libros sobre él con “infundios”, pero que decidió no denunciarlos porque actuó como “un demócrata”

“Una prensa libre puede ser buena o mala, pero sin libertad siempre será mala. Sobre mí han escrito no 1 ni 2, sino 6 libros! y pese a los infundios, decidí no tomar acciones porque sé que la verdad prevalece y que por encima de todo siempre está la libertad de expresión. Debemos garantizar la libertad de expresión para todos, incluso para aquellos que no la utilizan adecuadamente. Así debe actuar un demócrata. Al final, la figura personal la construye uno mismo y no las difamaciones que puedan escribirse en un libro”, expresó.

VLADIMIR CERRÓN

Distinta fue la opinión del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien redujo la lógica de la sentencia a si las “afirmaciones” que se hacían en libro eran falsas o no. Además, señaló que el caso nada tenía que ver con la “libertad de expresión”.

“Si las afirmaciones son falsas, el autor debe ser sentenciado. Si las afirmaciones son ciertas, una sentencia deviene en arbitraria. La lógica es simple, la libertad de expresión nada tiene que ver aquí, sino la corroboración de las afirmaciones en cuestión”, señaló en su cuenta de Twitter.

ALEJANDRO CAVERO

Por otro lado, el congresista de Avanza País, Alejandro Cavero, consideró que el fallo es una “vergüenza” y expresó su solidaridad con el periodista. Sin embargo, dijo “respetar muchísimo” al abogado de César Acuña, Enrique Ghersi, pero no compartía “su criterio en este caso”.

Cabe indicar que, en las últimas elecciones, Enrique Ghersi pidió votar por aquellos candidatos que defendían la libertad de expresión. “La izquierda ha tratado de dividirnos, pero la derecha triunfará, como es inevitable el triunfo de la libertad”, dijo entonces.

MÁS REACCIONES

Por su parte, la excandidata a la presidencia Verónika Mendoza manifestó que existen “seudo periodistas que difaman, terruquean, mienten sobre la vacuna y hasta blanden armas en vivo” y que “están impunes”. “Pero se condena a un periodista por citar a terceros en un libro”, expresó.

En esa misma línea, la congresista Sigrid Bazán indicó que “esta sentencia sienta un pésimo precedente para la #LibertadDeExpresión y el periodismo de investigación”. “Aún queda la segunda instancia para corregir este atentado al ejercicio de la profesión. Mi solidaridad y respaldo con Christopher Acosta”, añadió.

En tanto, el expresidente Francisco Sagasti señaló sobre el caso: “una denuncia frívola y sin sentido contra periodistas que investigan a figuras públicas llevó a una sentencia que es una grosera distorsión de la justicia”

Christopher Acosta también recibió el apoyo de otros congresistas como Flor Pablo Medina, del Partido Morado.

Lectura de sentencia a Christopher Acosta por difamación en contra de César Acuña.

