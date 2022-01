Gisela Ortiz sobre Jorge Montoya: No ha podido demostrar alguna vinculación mía con grupos terroristas

Foto: ANDINA/Vidal Tarqui

Durante la conferencia de prensa de hoy, la ministra de Cultura, Gisela Ortiz, declaró sobre las pasadas investigaciones del congresista Jorge Montoya que afirmaba que la ministra tenía nexos con Sendero Luminoso.

“En realidad yo no tendría por qué pronunciarme sobre algún descargo frente a estas acusaciones difamatorias del señor congresista. Lo que el señor congresista tiene que hacer es demostrar alguna vinculación mía con grupos terroristas como él lo ha señalado, y él no lo ha podido sostener en todos estos meses”, expresó.

Cabe precisar que el congresista de Renovación Popular actualmente está siendo investigado por la Comisión de Ética Parlamentaria del Congreso de la República justamente por las declaraciones que hizo sobre la funcionaria.

Asimismo, la ministra hizo hincapié en que espera que se respete su derecho a la dignidad y buen nombre, por lo que le parecía peligroso que el congresista la señale como terrorista tan libremente.

“Me parece peligroso que se banalice un hecho difamatorio como el de ser señalados como terroristas. Creo que el terrorismo no solamente es un delito grave, sino que le hizo tantísimo daño a nuestro país durante 20 años de una guerra interna fratricida y creo que las víctimas, especialmente las víctimas del estado, no tenemos por qué cargar con el estigma”, señaló.

Se recuerda que antes de ser elegida como ministra de Estado, Gisela Ortiz fue una activista y portavoz de los familiares de las víctimas de la Masacre de La Cantuta, donde también falleció su hermano Luis Enrique Ortiz Perea.

ESPERA QUE LA COMISIÓN DE ÉTICA ACTÚE CON JUSTICIA

Sobre el resultado de la investigación que ejecuta actualmente la Comisión de Ética Parlamentaria contra el congresista Jorge Montoya, Ortiz señaló que espera “que se haga justicia como corresponde”.

“Lo que yo sí espero es que Comisión de ética realmente actúe en el mandato de sus funciones y garantice este derecho que a mí me asiste, y le asiste a mi familia como a todos los peruanos y peruanas, a la dignidad y el buen nombre. Ojalá sea realmente un precedente para que, más allá de nuestras diferencias políticas, no caigamos en este facilismo de intentar silenciar al opositor con esta difamación de ser señalado como terrorista”, expresó.

“Eso no solamente cosifica a la otra persona, sino (que) nos expone. Porque muchas personas se creen con autoridad no solamente para agredirnos verbalmente y estigmatizar a las víctimas, sino que también somos siempre un objetivo de amenazas y eso si es peligros en un país donde la política tiende a exacerbar nuestras emociones”, agregó.

SOBRE LA ESTIGMATIZACIÓN DE LAS VÍCTIMAS

La ministra de Cultura también hizo mención al derecho de la no estigmatización de las víctimas, la cual estaría en una de las sentencias del caso de La Cantuta. Resaltó además que en los 30 años que ella y otros familiares han sido activistas y hecho reclamos públicos, no se ha podido probar alguna conexión con grupos terroristas.

“Tenemos sentencias de la Corte Suprema, varias, como cinco, y tenemos una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hablan de la responsabilidad de agentes del estado, de agentes de inteligencia, en este caso del grupo colina, sobre las decisiones políticas criminales que se tomaron para acabar con la vida de nuestros familiares. Durante 30 años, yo y los demás familiares hemos sido personas públicas. Sobre este tema cualquier acusación que se quiera hacer en nuestra contra, hay canales para hacerlo. En 30 años nadie ha podido demostrar algún tipo de vinculación con algún grupo terrorista”, mencionó en conferencia de prensa.

¿CUÁLES FUERON LAS DECLARACIONES DE JORGE MONTOYA?

Luego de la designación de Gisela Ortiz como titular de la cartera de Cultura, el parlamentario hizo una cuestionada declaración pública en Canal N.

“Ha tenido relación con Sendero Luminoso en esa época, en La Cantuta. No tengo pruebas, tengo información que quedó. Está dicho por una persona de la época”, afirmó durante la entrevista.

