Alberto Fujimori no debe morir en la cárcel, considera la ministra Gisela Ortiz

Ortiz manifestó que los señalamientos que la vinculan, sin ninguna prueba y cada cierto tiempo, con el senderismo tienen motivos políticos. | Foto: Agencia Andina

La nueva ministra de Cultura, Gisela Ortiz, consideró que no es justo que Alberto Fujimori muera en la cárcel, pese a que el encarcelado presidente fue declarado autor mediato de la matanza de La Cantuta, en la que un profesor universitario y nueve estudiantes —entre ellos su hermano Luis Ortiz— fueron secuestrados y desaparecidos por el Grupo Colina.

“Cuando me han preguntado si yo creo que es justo que Fujimori se muera en la cárcel, siempre he dicho que no porque debe ser bien doloroso para la familia y también para la propia persona morirse solo. Debe ser bien difícil”, manifestó Ortiz al programa digital Sálvese Quien Pueda.

La titular del ministerio de Cultura, quien también fue portavoz de los familiares de las víctimas de la Masacre de La Cantuta, comentó que cuando era niña, junto a su abuela, le rezaban a las personas que estaban agonizando. Por ello, creció considerando que las personas deben irse a descansar al lado de sus familiares cuando están cerca de la muerte.

“Podía tomar toda la noche, pero seguíamos rezando hasta que morían. En ese contexto, uno se da cuenta de ese sufrimiento para dejar la vida (…) Por eso pienso que es bien difícil morirse solo. Entonces, si se da la oportunidad de que el señor Fujimori se vaya a descansar al lado de las personas que quiere, no tengo ningún problema. Y creo que mi hermano, que es la víctima, tampoco lo tendría”, sostuvo Perea Ortiz.

Dijo además que no ha perdonado ni a Alberto Fujimori ni a ningún miembro del Grupo Colina por la muerte de su hermano, ya que ellos tampoco han perdido perdón y “siguen creyendo que son los héroes”, pero aclaró que no se mueve por el odio, si no también tendría su “escuadrón de la muerte”.

Por otro lado, manifestó que los señalamientos que la vinculan, sin ninguna prueba y cada cierto tiempo, con el senderismo tienen motivos políticos.

“Dejémonos de ser cómplices de los terroristas y pongamos las denuncias en la instancia que corresponde, que es el Ministerio Público. (...) Hace 30 años nosotros venimos recibiendo este señalamiento público y mediático. Eso tiene un afán, por su puesto. El primero es silenciarnos para que no sigamos con denuncias ni participemos. También de cosificar a los propios familiares (de las víctimas). Eso nos hace blanco no solo de críticas, ofensas y difamaciones, sino también de ataques públicos y amenazas de muerte como las hemos sufrido”, dijo.

“No se puede venir, en un país donde el terrorismo ha hecho tanto daño y ha causado tantas muertes y destrucción, a señalar tan alegremente que tal o cual persona tiene vínculos sin ningún tipo de prueba y sin usar los canales legales que corresponden“, añadió.

JOSÉ CUETO CUESTIONA A LA MINISTRA GISELA ORTIZ

José Cueto, congresista de Avanza País, dudó de la idoneidad del nuevo gabinete y aseguró tener informes de inteligencia en contra de la nueva ministra de Cultura, Gisela Ortiz.

“Es una activista. Nosotros tenemos informes de inteligencia del grupo de activistas que había. Su hermano es uno de los chicos de La Cantuta. (...) Yo tengo informes de inteligencia que hablan de otra cosa”, dijo a RPP y añadió que no estaba de acuerdo con la sentencia en el caso La Cantuta.

Además, José Cueto sostuvo que las discrepancias en el partido de gobierno, Perú Libre, serían una maniobra orquestada para conseguir el voto de Confianza en el Congreso.

MINISTRA GISELA ORTIZ

Andrea Gisela Ortiz juró como nueva ministra de Cultura, en una ceremonia conducida por el presidente Pedro Castillo, en el Salón Dorado de la sede del Palacio de Gobierno.

Ortiz es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, reemplaza en el cargo a Ciro Gálvez.

Asimismo, la nueva titular del sector cuenta con diplomados en Gestión Municipal por la Universidad César Vallejo; Gestión de Pequeñas Empresas en ESAN; y Responsabilidad Empresarial con la Universidad del Pacífico.

Además, se desempeña como directora de operaciones del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), una organización no gubernamental dedicada a las investigaciones de graves violaciones de los derechos humanos e iniciativas de desarrollo humano.

(Con información de Agencia Andina)

