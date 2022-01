Congresista Elizabeth Medina es detenida al intentar ingresar a local sin carnet de vacunación

Elizabeth Medina decidió no ponerse ninguna dosis de la vacunación, aún siendo congresista de la República. | TV Perú

La congresista de Perú Libre, Elizabeth Medina, es una de las que forma parte de legisladores que han optado por no vacunarse. En el Palacio Legislativo hay una orden de que no se deje ingresar a las personas que no tienen las dos dosis, pero no es el único campo donde tiene problemas.

El lunes último, Medina sufrió un incidente cuando intentaba ingresar a las oficinas del gobierno regional de Huánuco. Como dicta la orden, el personal de seguridad le pidió su DNI y carnet de vacunación en la puerta de la entidad, pero la parlamentaria no cuenta con dicho documento al no haberse inoculado.

“No me puede obstaculizar mis derechos”, dijo. Indicó que no le pueden impedir el ingreso y mostró un documento con el resultado de una prueba molecular con resultado negativo.

Tras el incidente la legisladora finalmente pudo entrar al local junto a un grupo de pobladores del distrito de Honoria y se reunió con el gobernador Juan Alvarado Cornelio.

Los parlamentarios Américo Gonza, Janet Rivas, Wilson Quispe, Noelia Herrera y Elizabeth Medina no se han puesto ninguna vacuna. Luis Alegría decidió inocularse recientemente.

Por su parte, la parlamentaria Noelia Herrera, de Renovación Popular, sostuvo que supo que se contagió del coronavirus cuando se iba a inocular y luego por indicación médica no pudo hacerlo.

Así, los representantes de la patria como Óscar Zea, Alex Flores, Miguel Siccia, Abel Reyes, Lucinda Vásquez, Carlos Zeballos y Mery Infantes hasta mediados de diciembre solo registraban una dosis de la vacuna, según el Ministerio de Salud (Minsa). La última mencionada de la lista dijo que recientemente se vacunó y que no lo pudo hacer antes por un tema médico.

Asimismo, los parlamentarios Diego Bazán, Alejandro Cavero, Adriana Tudela, Rosselli Amuruz, Patricia Chirinos, José Luis Elías, Carlos Anderson, David Jiménez, Juan C. Lizarzaburu, Milagros Jáuregui y María Agüero se vacunaron en el extranjero, pero hasta diciembre no figuraban con ninguna dosis en los registros del Ministerio de Salud (Minsa).

Congresista es detenida al intentar entrar sin carnet de vacunación

CONTAGIADOS EN EL CONGRESO

El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Congreso (SITRACON), Tulio Vizcarra, señaló a Infobae que “por lo menos deben ser más de cien los contagiados”.

Asimismo, aseguró que desde el SITRACON no manejan un número exacto de contagiados porque dicho registro lo tiene el servicio médico de la entidad. “Incluso ellos no cuentan con la data real porque hay despachos congresales que están cerrados. No sabemos si los congresistas y su personal también están contagiados porque no han avisado”, agregó el representante de los trabajadores del Poder Legislativo.

Ante la grave situación que enfrenta nuestro sistema sanitario, Vizcarra envió una carta a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, en la que se señala que, hasta la fecha, “no existe un control en las puertas de ingreso, no se toma temperatura, menos se utiliza alcohol, ni mascarillas, ni guantes, entre otros implementos de bioseguridad, poniendo en grave riesgo la salud no solo de los trabajadores, sino de los visitantes a las diferentes oficinas, que en los últimos meses se ha incrementado en un cien por ciento”.

La misiva que fecha el 4 de enero del 2022, solicita que el departamento de Recursos Humanos brinde la información real sobre la cantidad de casos COVID confirmados entre los trabajadores de la institución. Además, se señala que las tomas de pruebas moleculares se realizan “esporádicamente, cuando deberían realizarse diariamente, considerando que el Gobierno Central ha declarado oficialmente que nos encontramos en la tercera ola, para la cual tampoco estamos preparados”.

“Se ha perdido la vida de más de 30 trabajadores del Congreso, de los cuales 8 se enfermaron mientras realizaban sus labores. Los otros 22 se enfermaron en sus casas y fallecieron ahí”, recuerda Vizcarra quien, además asegura ser persona vulnerable, ya se contagió de COVID-19 durante la segunda ola. “Depende mucho del cuidado de cada uno. Esta nueva variante ha demostrado ser más contagiosa, pero felizmente tenemos las vacunas que nos protegen”, agregó.