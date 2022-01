Keiko Fujimori anuncia que dio positivo para COVID-19 y no asistirá a la misa de mes de su madre

Keiko Fujimori indicó que participará de la misa de su madre de manera virtual. | Foto: Agencia Andina

Sin duda, esta tercera ola por el COVID-19 y la variante ómicron no distinguen ni a famosos ni a políticos. Esta vez, quien confirmó que dio positivo para coronavirus fue la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi, quien hizo el anuncio a través de su cuenta de Twitter y dijo que no asistirá a la misa por el mes de fallecimiento de su madre, Susana Higuchi, la cual se realiza este lunes 10 de enero.

La hija de Alberto Fujimori además indicó que los malestares por el contagio no son de consideración y que cumplirá aislamiento, por lo que solo participará de la misa de su madre de manera virtual.

“Informo que he dado positivo a la prueba de COVID 19. Los malestares son mínimos y procederé a cumplir con el aislamiento que corresponde. Por este motivo, mañana estaré presente virtualmente en la misa por el primer mes del fallecimiento de mi mamá”, comunicó la tres veces excandidata a la presidencia de la República.

Como se recuerda, la exprimera dama Susana Higuchi falleció a los 71 años de edad 8 de diciembre en una clínica local por problemas de salud. La noticia la dio a conocer su hija Keiko Fujimori en sus redes sociales. “Después de una dura lucha contra el cáncer, nuestra madre, Susana Higuchi acaba de partir al encuentro de Dios. Estuvo rodeada del amor de nosotros sus hijos y de sus nietos hasta el último momento”, expresó aquella vez.

ESTUVO CON CÉSAR COMBINA

Aunque no se puede precisar en qué momento Keiko Fujimori contrajo el virus del COVID-19, cabe señalar que el pasado 4 de enero, la excandidata a la presidencia presentó al excongresista de APP César Combina como nuevo miembro Fuerza Popular y precandidata a las elecciones municipales de 2022 por el partido naranja.

En el video que acompañó a la presentación, Keiko Fujimori, con mascarilla, abrazó a Combina, que también usó tapabocas. Sin embargo, en un momento ambos aparecen sin las mascarillas a menos de un metro de distancia.

Keiko Fujimori y César Combina.

CONGRESISTAS DE FUERZA POPULAR CON COVID-19

Por otro lado, el sábado 8 de enero, los congresistas de Fuerza Popular, Alejandro Aguinaga y Juan Lizarzaburu, informaron también que dieron positivo al COVID-19, tras hacerse una prueba de descarte. Ambos confirmaron su diagnóstico a través de sus cuentas de Twitter.

Alejandro Aguinaga afirmó que ya había tenido síntomas del virus, por lo que se realizó una prueba molecular.

“Habiendo presentado fiebre, tos, dolor de garganta síntomas compatibles con COVID-19, hoy recibí resultado de mi prueba molecular la cual es Positiva, estoy en aislamiento, bajo estricto control sanitario”, escribió en su tuit.

En el caso del congresista Juan Lizarzaburu, señaló que cuenta con sintomatología leve y también se mantendrá en aislamiento.

“Quiero contarles que he dado positivo a covid-19. Estoy bien, con síntomas leves. Siguiendo los protocolos me mantendré en aislamiento por los días que corresponda y Dios mediante superaré este momento para poder seguir con mis actividades cuídense mucho y no bajen la guardia”, escribió en Twitter.

Con estos dos nuevos casos de congresistas contagiados del coronavirus, ya suman once parlamentarios que dieron positivo en menos de un mes.

