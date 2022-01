Pasaporte: usuarios se quejan al no encontrar citas para tramitar el documento

Paul Cauguaray, director de operaciones de Migraciones, señaló que actualmente sí hay pasaportes para emitir. | Foto: Agencia Andina

Un gran número de usuarios continúa manifestando sus quejas en las redes sociales al no encontrar citas disponibles a nivel nacional para tramitar el pasaporte en alguno de los locales de la Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú. Esta situación se habría incrementado durante las últimas semanas, ya que muchos ciudadanos esperan tener este documento para poder viajar al extranjero aprovechando sus vacaciones o por otros motivos.

“Cuatro meses, desde setiembre por una cita. En cima nos tienen haciendo una colaza afuera. (...) Es un maltrato. Estoy esperando desde la siete de la mañana”, declaró, al noticiero 24 horas, una ciudadana que hacía cola para poder tramitar su pasaporte en el local de Migraciones de la avenida España, en el distrito de Breña.

Otras personas comentaron que llevaban hasta 5 meses esperando tramitar el pasaporte. Algunos incluso, esperaban viajar por motivos médicos; sin embargo, debían esperar igual que el resto de personas.

MÁS QUEJAS

En tanto, en Twitter, algunos usuarios señalaron que incluso el sistema no les permite agendar alguna cita:

“Intente ud. sacar cita para sacar o renovar pasaporte y ahora no solamente no hay en Lima (desde hace meses), sino en ninguna región. No le dan fecha. No hay pasaportes. Es un escándalo. Y sacaron a Roxana del Águila!”, escribió el exconductor de noticieros, Jaime de Althaus.

“No hay Citas para obtener pasaporte. (...) Desde noviembre del 2021 no hay citas en Lima, pero este 2022 no hay citas en ninguna parte del Perú”, indicó otro usuario de Twitter.

RESPUESTA DE MIGRACIONES

Tras las quejas, Paul Cauguaray, director de operaciones de Migraciones, señaló en canal N que actualmente sí hay pasaportes para emitir, pese a la demanda exponencial que existe. “Hay pasaportes para todos los ciudadanos que necesiten este documento de viaje”, refirió.

Señaló que más de 23 mil personas en noviembre y diciembre no asistieron a sus citas programadas. Ellos le quitan espacio a quienes sí necesitan. Añadió que en el 2021 se han emitido 710,537 pasaportes, y solo en el último trimestre 256,105 pasaportes.

YA NO HAY CITAS PARA ENERO

El director de operaciones de Migraciones indicó que en enero se habilitaron una cantidad de citas que se acabaron rápidamente, y anunció que ahora abrirán nuevas citas para febrero, tanto para las oficinas de Lima como para las zonales.

Sin embargo, recordó que además de la cita regular, hay una atención de urgencia, cuando tengo un viaje cercano puedo sacar el pasaporte en la oficina de Migraciones en el aeropuerto Jorge Chávez con 48 horas de anticipación al viaje y sin cita. Aplica para los casos de tramitar la visa, obtener residencia en otro país, intercambio estudiantil y para obtener una beca de estudios.

NO RECOGEN PASAPORTES

Por otro lado, Migraciones informó que a la fecha hay más de 8800 pasaportes pendientes de recojo emitidos entre el 5 de noviembre del 2021 al 4 de enero del 2022. Además, recordaron que una vez impreso, los usuarios tienen hasta 60 días calendario para recoger el documento en la oficina en la que se tramitó, de lo contrario, este queda automáticamente eliminado del sistema.

También indicaron que el recojo de pasaportes en la Sede Central de Breña y las jefaturas zonales es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. “Los ciudadanos con citas programadas deberán asistir cumpliendo con los protocolos de salubridad, usando doble mascarilla o una KN95″, precisaron.

Para separar una cita en Migraciones y tramitar el pasaporte, debes ingresar a este enlace. El costo del trámite es de S/ 98.60.

SEGUIR LEYENDO