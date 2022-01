Imitador de José José en “Yo soy” muestra el tatuaje que se hizo en homenaje al cantante mexicano

Carlos Burga contó la importancia que tiene José José en su vida. (Foto: Instagram)

Carlos Burga es conocido en el mundo artístico como el imitador de José José que ha logrado ganarse un nombre por ser dos veces campeón del programa de imitación de Latina “Yo soy” en diferentes temporadas durante los últimos años.

Actualmente, se encuentra compitiendo en la última versión llamada Yo soy, Grandes Batallas y es uno de los favoritos a llevarse el gran premio. Durante una entrevista que mantuvo con el diario El Comercio, el artista resaltó la importancia que tiene el cantante mexicano en su vida.

“José José es alguien demasiado importante para mí, tanto como lo son mi madre, mis hijos, mi familia. Si tuviese otro hijo, le pondría su nombre porque le tengo demasiado cariño, es mi hermano”, comentó.

Asimismo, contó que tuvo la oportunidad de comunicarse con el músico y productor discográfico cuando ganó por primera vez la competencia imitando a José José. “En 2013, cuando gané ‘Yo soy’ tuve la oportunidad de conversar con él vía zoom Aquella vez estaba contento, me agradeció por interpretar sus temas, por darles vigencia, era un hombre muy sencillo”.

“La segunda vez que hablamos fue por teléfono, su voz ya estaba deteriorada, pero fue una conversación amena, especial, que guardaré para siempre”, agregó.

EL TATUAJE DE JOSÉ JOSÉ

Una de las revelaciones que hizo el cantante peruano fue el tatuaje que se hizo en su brazo como homenaje a la estrella mexicana. Como ya lo ha contado Burga, él ha interpretado las canciones de José José desde los siete años gracias a que un tío lo preparó llevándolo a diferentes concursos de canto.

Pero fue recién en el 2013 cuando decidió caracterizarse como el cantante original para entrar a “Yo soy”. Desde aquel entonces no ha dejado de trabajar en mejorar su técnica e interpretación. “Que me inviten a casi todas las temporadas me ha llevado a seguir trabajando”, dijo en la entrevista.

“Hace un mes y medio me hice un tatuaje en su honor: me tatué en el brazo su rostro y el logo que se ve en el escenario del Teatro Ferrocarrilero, el día que cantó “El Triste”, en 1970. Todavía está inconcluso, son tres sesiones, falta una. En mi corazón sigue vivo, para mí nunca morirá”, sentenció.

El tatuaje que se hizo Carlos Burga en homenaje al cantante mexicano. (Foto: Carlos Burga)

Para Carlos Burga se le ha hecho difícil poder sobresalir a nombre propio, puesto que las personas ya lo conocen como el imitador de José José. “Cuando salí de “Los cuatro finalistas” intenté cantar otros temas, pero la gente me pedía canciones de José José. Qué puedo hacer ante eso”.

Sin embargo, se encuentra tranquilo y feliz pues acotó que con sus imitaciones contribuye a que los jóvenes no olviden las canciones del artista mexicano. Además, está trabajando de la mano con Tony Succar para un futuro proyecto.

“Además, con mis imitaciones contribuyo a que las nuevas generaciones conozcan al cantante más grande que ha existido en el mundo. Y tengo un proyecto que ya está en camino bajo la producción de Tony Succar. Él y su padre muy amablemente me están apoyando a grabar mis canciones como Carlos Burga”, expresó.

Finalmente, resaltó lo que representa “El Príncipe de la Canción” en su vida. “Es todo para mí, está presente en cada canción que hago, y aunque suene un poco cursi, cuando salgo al escenario, yo me creo José José, me creo el más grande”.

