Brunella Horna a Flavia Laos por un posible romance con Austin Palao: “tú ya estás en otro nivel”

Brunella Horna rechaza una posible relación entre Flavia Laos y Austin Palao. (Foto: CapturaTV/ Instagram)

En la edición de este 06 de enero del bloque de espectáculos matutino de América Televisión, Brunella Horna no dudó en decir lo que piensa sobre el supuesto romance entre Flavia Laos y Austin Palao.

Recordemos que las especulaciones comenzaron cuando el modelo publicó en su cuenta de Instagram un vídeo en donde muestra bastante cercano a la influencer.

Es por ello que la producción del programa transmitió un informe sobre ambos e inmediatamente la joven empresaria mostró su desacuerdo. Como se ha visto en los últimos días, la novia de Ricard Acuña ha formado parte del panel de conductoras de América Espectáculos.

“No me gusta. Flavia tú no puedes caer en ese palito, tú ya estás en otro nivel, no caigas en eso“, dijo la exchica reality causando asombro entre los presentes en el set.

Por su lado, Valeria Piazza le consultó si tenía algún problema con el exchico reality. “No entiendo ¿No te gusta Austin? ¿Tú crees que no podría pasar algo realmente?”.

Segundos después, la rubia influencer aclaró que no tiene nada en contra de Austin sino que considera que Flavia no debería caer en ningún juego.

“Sí pero es ex de Luciana, no debe caer en lo mismo, en el juego de que la gente comente. ¿Por qué? ella ya auspicia marcas internacionales, está en otras”, manifestó.

Finalmente, la ex Miss Perú señaló que el exintegrante de Esto es Guerra sería un buen enamorado para cualquier chica. “Yo conozco a Austin, es un buen chico, noble, amable, trata muy bien a las mujeres y que pasa si de verdad se enamora de Austin”.

Por otro lado, la reportera Ximena Dávila indicó que es un poco raro verlos a los dos juntos, puesto que Flavia Laos es ex de Patricio Parodi y Luciana Fuster es expareja de Austin Palao. “No sé (si haya amor verdadero), es muy difícil para mi”.

Cabe resaltar que Valeria Piazza y Brunella Horna se encuentran conduciendo ‘Más espectáculos’ junto a la comunicadora, a quien se le ha visto durante más de un año trabajando en América Televisión entrevistando para diferentes programas.

BRUNELLA HORNA DESCARTA PLANES DE MATRIMONIO CON RICHARD ACUÑA

El pasado mes de noviembre, Brunella Horna se presentó en el programa América Hoy para participar en una divertida secuencia de preguntas y respuestas en donde fue consultada sobre sus futuros planes de matrimonio con Richard Acuña. “¿Es mito o verdad que te mueres de ganas por pasar a la lista de novias del 2022? “, leyó la conductora Janet Barboza.

“Yo soy bipolar, a veces sí, a veces no. No quiero, no me provoca”, contestó la modelo a lo que rápidamente la psicóloga Lizbeth Cueva comentó. “Algo debe estar pasando ahí porque hace un tiempo querías y ahora no”.

El popular Giselo, fiel a su estilo no dudó en bromear sobre la situación y pidió a la especialista que no “le eche la sal” a la relación de Brunella con el excongresista así como lo hizo con Melissa Paredes en su momento.

“Uno compara, analiza y ve más allá. Hace unos meses ella estaba muy ilusionada en casarse y ahora ya no tiene esa misma actitud. Algo debe estar pasando”, afirmó la especialista.

Brunella Horna se aburrió de esperar el anillo de compromiso de Richard Acuña. (Foto: Instagram/Captura TV)

