Marianella Ledesma sobre investigación a Pedro Castillo: “No se puede esperar a que termine el Gobierno”

Marianella Ledesma dejó el cargo de presidenta del Tribunal Constitucional el miércoles 5 de enero. | Foto: Agencia Andina

Marianella Ledesma, quien dejó el cargo de presidenta del Tribunal Constitucional el último miércoles, se refirió a la investigación abierta y suspendida contra el presidente Pedro Castillo por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, y consideró que es ingenuo esperar a que termine su Gobierno para avanzar en las indagaciones como se ha dispuesto, ya que, según mencionó, se corre el riesgo de que ya no se encuentren “las huellas ni los elementos del posible delito”.

Ledesma explicó el alcance del Artículo 117 de la Constitución y la posibilidad de investigar a un presidente en funciones.

“El artículo 117 habla de la acusación. La acusación es una etapa en el proceso penal que empieza con la investigación. Para ser eficaz no se puede esperar que termine el gobierno en cinco años para poder iniciar una investigación, porque (para ese entonces) no se va a encontrar las huellas ni los elementos del posible delito. Hay que ser bien ingenuos. La investigación tiene que ser en el acto y la puede hacer perfectamente el Ministerio Público (...) El artículo 117 no habla, en ningún momento, de las investigaciones preliminares. En el caso Vizcarra se investigó, aunque no se sabe en qué terminó eso”, dijo al diario Perú 21.

“Hay que hablar de la efectividad de la investigación. Después de cinco años va a regresar a la escena donde se ha generado las situaciones delictivas, ¿va a encontrar las evidencias? Hay que ser bien ingenuo para pensar eso. La tutela efectiva permite la intervención, se recogen las evidencias, se hacen las investigaciones y posiblemente se tendrá que paralizar para que se formule la acusación. Estamos hablando de datos que uno tiene que resguardar para sustentar una acusación”, añadió la expresidenta del Tribunal Constitucional.

NECESIDAD DE TRANSPARENCIA

Además, Ledesma habló de la necesidad de ser transparentes y transmitir información de la gestión; algo a lo que ya se había referido durante su discurso de despedida, a la que asistió el presidente Pedro Castillo, quien no ha dado entrevistas a la prensa desde que inició su gestión.

“La gestión debe darse con la mayor la transparencia posible porque uno está haciendo un servicio público. Es nuestro deber comunicar lo que estamos haciendo. Tenemos que transmitir la información inclusive sin que nos la pidan. Las agendas del TC fueron abiertas durante mi gestión. Eso genera credibilidad y confianza en el ciudadano que quiere saber hacia dónde está dirigiéndose la política del gobierno”, indicó.

Señaló que después de la ceremonia el presidente Castillo agradeció la invitación y felicitó su discurso. “Fue un trato muy protocolar”, afirmó.

Finalmente, contó que después de dejar la presidencia del TC continuará su carrera docente como profesora titular de la Pontificia Universidad Católica y en la Universidad San Marcos. “Me dedicaré a escribir porque tengo muchas cosas que dejar registrado de mi experiencia en el tribunal”, dijo.

SIN INVESTIGACIÓN

El martes 4 de enero, la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos comunicó al mandatario su decisión de abrirle investigación preliminar por las reuniones con Karelim López Arredondo y Samir George Abudayeh Giha, así como por las presuntas irregularidades en los ascensos militares, aunque en el mismo acto suspendió todas las diligencias que se pudieran dar respecto a estos temas debido a que su investidura como jefe del Estado prohíbe ser investigado en lo que dure su mandato presidencial.

SEGUIR LEYENDO