Escándalos, polémicas y silencio: Las crisis de Pedro Castillo en solo cinco meses de gobierno

Pedro Castillo en la mira. Foto: Presidencia del Perú.

El 2021 será inolvidable para los peruanos. En el año del Bicentenario, Pedro Castillo llegó al poder. Un profesor chotano se convirtió en presidente de la República, lo que llenó de esperanza a varias regiones del país, sin embargo, esa fe de cambio se fue apagando con el pasar de los meses, solo cinco meses, debido en gran parte por las polémicas de su gestión.

Interferencia en ascensos de las Fuerzas Armadas, ministros cuestionados, 20 mil dólares encontrados en el baño de Palacio de Gobierno, reuniones clandestinas en Breña, una licitación sospechosa en Petroperú , entre otros. Los escándalos fueron muchos, pero Castillo optó siempre por el silencio.

“Pedro Castillo tiene todas las deficiencias que se pueden encontrar en un presidente débil”, precisó Fernando Tuesta a Infobae. Para el politólogo, el problema del jefe de Estado es el entorno que lo rodea, quienes avivan polémicas y encaminan las crisis por su falta de experiencia en gestiones públicas.

“Sus redes primarias, en dónde están involucrados sus familiares, amigos y colegas maestros, han actuado con visos de corrupción. Esto no tiene nada que ver con una propuesta ideológica, Castillo no nos va a convertir en Venezuela porque no es capaz ni siquiera de organizar su entorno”, argumentó.

En esto coincide el analista político Daniel Ku Hop Escala, quien consideró que el breve gobierno de Castillo se ha caracterizado por los escándalos que generan sus más allegados. “Pedro Castillo lleva casi seis meses apagando incendios en un gobierno que no ha sabido cimentar. Su principal problema son los círculos que lo rodea”, manifestó.

En ese sentir, pese a las constantes crisis en las que se ve envuelta la gestión de Pedro Castillo, para Ku Hop el presidente ha sabido salir bien librado de las imputaciones en su contra gracias a sus “chivos expiatorios”.

“Casi todos los escándalos que se han dado han tenido un chivo expiatorio. En los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas ha sido Walter Ayala, los 20 mil dólares fueron de Bruno Pacheco, en las pruebas del magisterio el culpable fue Carlos Gallardo, que lo acaban de censurar”, precisó.

“Solo en este último (caso Petroperú) que se ha revelado se puede ver a un Castillo directamente involucrado y a nadie para utilizar de escudo”, acotó.

Asimismo, señaló que esta serie de polémicas no provocarán la destitución del presidente a menos que “la opinión pública lo desapruebe en un altísimo porcentaje”. “Ahí un escándalo del presidente podría significar su destitución del cargo. Pero si el congreso no tiene los votos, todo quedaría en la anécdota”, indicó.

Por último, Ku Hop enlistó los puntos en el que mandatario debe mejorar para que el 2022 encuentre al Perú listo para eventuales problemas.

“Primero, comunicar mejor es totalmente necesario, no se puede defender quien no habla. Además, necesita entender que necesita consensuar con varios sectores del país y que estos no solo queden en gestos y promesas atractivas”, aseveró.

INTERFERENCIA EN ASCENSOS DE LAS FUERZAS ARMADAS

El presidente de Perú, Pedro Castillo (i), junto al ministro de Defensa, Wálter Ayala (d). Foto de archivo. EFE/ Paolo Aguilar

En octubre, el ex comandante del Ejército, José Vizcarra Álvarez, denunció que el por entonces secretario presidencial, Bruno Pacheco Castillo; y el exministro de Defensa, Walter Ayala, le pidieron que asciendan a dos coroneles que serían afines al entorno de Pedro Castillo.

Según narró, negarse a esos cambios, por considerar que no correspondía a razones meritocráticas, le costó su pase al retiro, pese haber estado solo tres meses en el puesto.

“Solamente me queda pensar que (mi pase a retiro) se debe a una razón recientemente presentada y que es el proceso de ascenso y las invitaciones al retiro que son parte de las actividades que se realizan en esta parte del año. (…) Yo sí recibí algunos pedidos, que me hicieron conocer antes del proceso a través del secretario Bruno Pacheco y el ministro de Defensa (Walter Ayala) y los mensajes a través del Edecán del ministro de Defensa. Eran varios los recomendados y en diversos grados”, declaró José Vizcarra a RPP.

Ahora, la última semana del 2021, el jefe de Estado reveló que sí conversó con Vizcarra a través de chats de WhatsApps, pero negó injerencia alguno en los ascensos. “El presidente tiene un chat con todos los jefes, en este caso con el comandante general Vizcarra. Hay una conversación y se ha explicado el contexto, que ha quedado dentro de la investigación que tiene el Fiscal”, explicó el 28 de diciembre la defensa de Pedro Castillo, el abogado Eduardo Pachas.

20 MIL DÓLARES EN EL BAÑO DE PALACIO

Se complica situación de Bruno Pacheco

El 19 de noviembre, la Fiscalía Anticorrupción llevó a cabo una diligencia en Palacio de Gobierno como parte de una investigación sobre presunto tráfico de influencias por parte del secretario presidencial Bruno Pacheco, un personaje envuelto en serias acusaciones por también participar en ascensos irregulares de un diplomático en Cancillería, abogar por sus amigos ante el Superintendente de la Sunat, sospechosas reuniones con lobbistas, militares y ministros en la Casa de Pizarro, entre otros.

En medio de dichas diligencias, se encontraron 20 000 dólares en efectivo en el baño privado de la oficina que lo alojaba en Palacio de Gobierno, tal como se precisó en el acta del registro efectuado a su despacho por el fiscal que lo investiga por presuntas presiones para conseguir favores.

Pacheco no supo explicar el origen del dinero y presentó su carta de renuncia, la cual fue oficializada por Castillo cuatro días después. A su reemplazo ingresó Carlos Jaico, quien tuvo que pedir licencia al partido Alianza para el Progreso.

PETROPERÚ

Contraloría llega a sede de Petroperú

Según el registro oficial de visitas de Palacio de Gobierno, el presidente Pedro Castillo recibió el pasado 18 de octubre, a la empresaria Karelim López; al gerente de la empresa Heaven Petroleum Operators, Samir Abudayeh Giha; y al gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo.

Dos semanas después, la empresa de Samir Abudayeh Giha ganó una licitación con Petroperú por 74 millones de dólares. Tras ello, la sospecha sobre un presunto favorecimiento directo a Heaven Petroleum Operators despertó las alarmas.

Tras el destape de Panorama, y los cuestionamientos, la empresa estatal decidió declarar la nulidad del contrato de adquisición de Biodiésel B100 con la en mención. Además, comenzaron las diligencias, por parte de la Contraloría General de la República (CGR) en coordinación con la Fiscalía y la Procuraduría General del Estado, en Petroperú y Palacio de Gobierno, en donde acusaron al mandatario Pedro Castillo de no dejarlos realizar las investigaciones respectivas.

REUNIONES CLANDESTINAS EN BREÑA

| Imagen: Cuarto Poder

Pedro Castillo convirtió el pasaje Sarratea, en Breña, de interés nacional. Tras un reglaje de Cuarto Poder, se comprobó que el mandatario visitaba a escondidas una vivienda para llevar a cabo diversas reuniones con funcionarios, empresarios, congresistas, incluso se registró en vídeo el ingreso del ministro de Defensa, Juan Carrasco Millones.

Hasta la fecha, el jefe de Estado no ha presentado la relación oficial de las personas que lo visitaron en las reuniones clandestinas en Breña, por lo que la Comisión de Fiscalización del Congreso aprobó solicitar al pleno facultades para investigar las reuniones en el inmueble y tomar declaraciones al presidente Pedro Castillo.

En ese sentir, la Contraloría advirtió que las visitas en su domicilio vulneran la ley que regula la gestión de intereses en la administración pública.

SEGUIR LEYENDO