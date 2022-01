Abogado de Pedro Castillo contradice las declaraciones de la premier Vásquez

Meses después de conocerse que el presidente Pedro Castillo sostenía reuniones no declaradas en su agenda en una residencia ubicada en el pasaje Sarratea en Breña, siguen las especulaciones sobre quiénes visitaron dicho lugar y qué temas se trataron. Sobre lo primero, la defensa del presidente, Eduardo Pachas , aseguró que “no tiene una lista” de aquellos que acudieron al domicilio entre los meses de octubre y noviembre del 2021, contradiciendo lo declarado por la premier Mirtha Vásquez hace un mes.

“No existe ninguna lista, el presidente no hace listas de las personas que llegan”, dijo Pachas a RPP cuando la titular de la PCM había dicho semanas atrás, que el presidente sería transparente al señalar los detalles de dichos encuentros. Desde el 28 de noviembre, fecha en la que un programa dominical revelara la visita de funcionarios, congresistas y empresarios a la vivienda en Breña, no se conocen más datos relevantes sobre lo que ahí se discutió y acordó.

“Reiteramos que el presidente está dispuesto a transparentar la información. Esto ya está bajo un proceso legal y, hace algunas semanas, (Pedro Castillo) ya tiene una defensa legal constituida. Dependerá de ellos cómo se administra, presenta o maneja la información probatoria. Es ahora la defensa legal quien se hace cargo de estos temas”, indicó Vásquez en una reciente conferencia de prensa.

La respuesta pareció no convencer a los periodistas que la rodeaban pues se volvió a consultar si el jefe de Estado brindaría detalles de las personas con quienes se había reunido. “Debemos respetar la estrategia de la defensa del presidente de la República. (A ellos) les toca responder por qué están haciendo este tipo de acciones legales. Eso tiene una explicación de acuerdo a su estrategia legal y les corresponderá responder por qué lo hacen”, replicó la titular del Consejo de Ministros.

Pedro Castillo en Breña.

COMPROMISOS SIN CUMPLIR

Previo a la discusión sobre la admisión de la moción de vacancia contra Pedro Castillo, el presidente se reunió con diferentes líderes políticos a quienes señaló que despejaría las dudas en torno al caso Sarratea. Patricia Li, presidente del partido político Somos Perú, declaró tras su encuentro con el mandatario diciendo que “el presidente buenamente ha dicho: “ Sí lo voy a aclarar y voy a salir en prensa para hacer esto. Me ha prometido que va a declarar”, sin embargo, hasta el momento el mandatario no ha respondido a ninguna interrogante ni de las autoridades ni de la prensa.

Eduardo Pachas remarcó ayer que el presidente no tiene ni su domicilio ni una oficina en Breña. También aseguró que la secuencia que muestra al ministro Juan Carrasco, al presidente Castillo y a Karelim López ingresando a la cuestionada vivienda fue alterada. “Él (Castillo) llega primero y luego se va de esa casa. Llega el ministro de Defensa, sube al quinto piso y al final llega Karelim López, que se entrevista con una de las personas. Nunca se entrevistó con el presidente”, declaró ante Canal N para luego agregar que “Carrasco se entrevistó” con otra personas y que Castillo visitó a “amigos de Cajamarca”.

Fotografía cedida por la Presidencia de Perú que muestra a la presidenta de Somos Perú, Patricia Li (c), durante su llegada a una reunión con el mandatario peruano, Pedro Castillo (fuera de cuadro), hoy, en Lima (Perú). EFE/ Presidencia Perú

Sobre este y otros casos, el presidente Castillo no ha mostrado transparencia alguna. Su relación con la prensa ha sido mínima por lo que las interrogantes más importantes todavía no han sido respondidas de su parte. A pesar de haberse reunido con un grupo de periodistas, a quienes les aseguró que mejoraría su estrategia de comunicación, todavía no se ha confirmado si el presidente dará alguna entrevista a algún medio de comunicación.

