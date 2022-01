Bono Escolaridad 2022: requisitos y quienes reciben este beneficio

Foto: Agencia Andina.

Inicio el año 2022 y es momento de conocer cuáles serán los beneficios económicos que los trabajadores recibirán el primer mes del presente año, aunque hasta el momento no hay una fecha específica. Se trata del Bono Escolaridad, que obtienen trabajadores del sector público y privado.

Se entrega por única vez aunque no es diferente al bono de 210 soles. Recordar que este último va dirigido a colaboradores que ganen un salario mensual hasta de 2 mil soles. Por ello, presentamos quienes reciben el beneficio y si formas parte del grupo, conoce cuándo recibirás este pago.

¿QUÉ ES EL BONO ESCOLARIDAD?

Se trata de la entrega de S/400 por concepto de bonificación por escolaridad a funcionarios, servidores públicos y determinados pensionistas. Asimismo, no afecta los descuentos por cargas sociales, fondos especiales de retiro ni aportaciones al Sistema Privado de Pensiones.

Pero, en el caso del sector privado, los bonos escolares no son obligatorios y se dan sólo si el empleador quiere ofrecerlo como un beneficio laboral a sus colaboradores, o si lo pacta con los sindicatos de su empresa (en caso de que existan).

¿QUIENES SON BENEFICIARIOS?

- Los funcionarios y servidores nombrados y contratados bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, la Ley N° 29944 y la Ley N° 30512.

- Los docentes universitarios a los que se refiere la Ley N° 30220.

- El personal de la salud al que se refiere el numeral 3.2 del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1153.

- Los obreros permanentes y eventuales del Sector Público.

- El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú.

- Los pensionistas a cargo del Estado comprendidos en los regímenes de la Ley N° 15117, los Decretos Leyes N° 19846 y N° 20530, el Decreto Supremo N° 051-88-PCM y la Ley N° 28091

REQUISITOS

Solo se entrega a los padres que tengan hijos y si quieres conocer si eres beneficiario del Bono Escolaridad debes de cumplir con los requisitos del sector público donde tienen que estar en planilla y en caso del sector privado de igual manera.

Quienes no reciben el bono son las personas contratadas bajo el régimen de Contrato Administrativo de Servicios (CAS) en el sector público. Por otro lado, no se ha establecido algo parecido para el sector privado. Cabe resaltar que debes tener tres meses trabajando para recibir el beneficio según la ley aprobada. En caso no cumplas ello, serán compensados de igual forma según los meses y días el cual tengas laborando en esa empresa.

¿CÓMO REALIZAR EL TRÁMITE Y COBRO?

El pago del Bono Escolaridad iniciará según el cronograma de pagos del Banco de la Nación. Es posible que para el sector público se publique en los siguientes días. Recordar que aún no hay un link para conocer si eres parte de las listas beneficiarios para acceder al bono del 2022. si cumples con los requisitos, puedes acceder al subsidio económico.

El monto asignado no es un pago mensual. Debes seguir trabajando, o de vacaciones, en el momento que entró en vigor la norma. También haber estado laborando al menos tres meses que entró en vigor el reglamento, como se mencionó líneas arriba.

