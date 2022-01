Agua Dulce: ingreso de bañistas a esta playa será con reserva y con restricciones

La municipalidad de Chorrillos decidió implementar un aplicativo que permitirá tener un orden y control de las personas que asisten a la popular playa Agua Dulce, que en época de verano se ve abarrotada de visitantes que no mantienen distanciamiento social ni cumplen con las medidas de bioseguridad.

Este plan piloto se llevará a cabo desde el viernes 7 de enero, fecha en que todos los veraneantes que deseen asistir a esta playa, previamente deberán hacer una reserva a través de la web de la comuna chorrillana en el apartado “separa tu ingreso a playa Agua Dulce”

En esta aplicación los usuarios deberán ingresar todos sus datos completos, DNI, distrito de procedencia, correo electrónico y teléfono. Además, la municipalidad a cargo del orden de esta playa indicó que todo los espacios serán separados por boxes distanciados por dos metros el uno del otro y en él solo podrán estar máximo cuatro personas.

También estará prohibido ingerir alimentos en la arena, bebidas alcohólicas, instalar carpas e ingresar con mascotas.

Para no tener problemas con su ingreso, los funcionarios de la municipalidad chorrillana exigirán la presentación del carnet de vacunación con ambas dosis, usar doble mascarilla que solo se deberá retirar para ingresar al mar.

Las personas que no acaten esta normativa no podrán ingresar a la playa y tendrán que retirarse del lugar.

PASO A PASO

1. Ingresar a la web: http://playaprogramada.munichorrillos.gob.pe/registrar.aspx

2. Ingresar la fecha que asistirá a la playa

3. Ingresar su número de DNI, nombres completos, sexo, fecha de nacimiento, distrito de procedencia, correo electrónico y teléfono.

4. En la sección ‘Acompañantes’ debe ingresar el tipo de documento y número de identidad, ya que los datos serán verificados al ingresar. Se registrarán hasta 3 acompañantes por sesión.

5. Aceptar los términos y condiciones

6. Enviar solicitud

QUIEREN EVITAR CONTAGIOS

El gerente de Seguridad Ciudadana de Chorrillos sostuvo que “somos la única playa que ha hecho dos propuestas, la primera propuesta es lo de los boxes y esta vez para evitar la aglomeración de la gente estamos tratando de sacar una nueva propuesta acá en Agua Dulce”.

Detalló que los bañistas “van a separar su ingreso a la playa. Es muy amigable la página web de Chorrillos. Entran y separan su ingreso. Obligatoriamente tienen que entrar presentando carné de vacunación, doble mascarilla, respetar el distanciamiento social, mantener limpio los espacios”, añadió.

El funcionario refirió que la medida busca evitar nuevos contagios de coronavirus y recordó que el Ministerio de Salud (Minsa) ya confirmó el inicio de la tercera ola COVID-19 en el país el último martes.

Recalcó que las personas que no se registren no ingresarán a la playa. “Vamos a evitar en todo momento que ellos ingresen. Aquellos que no estén registrados no van a ingresar. Tenemos el apoyo de la Policía Nacional. Apelar de la buena fe de las personas que vienen a disfrutar de un día de playa”, aseguró.

