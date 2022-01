Aníbal Torres sobre Pedro Castillo: “Quieren hacerle una investigación por cualquier cosa”

Aníbal Torres, titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Foto: Andina.

Aníbal Torres, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, se pronunció en una entrevista con RPP sobre el pedido de la Defensoría del Pueblo de “reexaminar” la decisión que tomó que suspender la investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo.

“Respeto las opiniones del defensor del Pueblo [Walter Gutiérrez] y será el Ministerio Público el que tome la decisión”, dijo.

Cabe resaltar que a Castillo se le acusa por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública (tráfico de influencias agravado, en su calidad de autor) y colusión (en calidad de partícipe) en agravio del Estado peruano; sin embargo, se suspendieron todas las diligencias por parte de la fiscal Zoraida Ávalos “hasta la culminación de su mandato presidencial en razón de su inmunidad absoluta que trasciende el ámbito procesal penal”.

BUSCAN UNA EXCUSA PARA LA VACANCIA

Torres señaló que el artículo 117 de la Constitución dice que el mandatario no puede ser investigado durante el ejercicio de sus funciones, porque “tiene que atender cosas más importantes para el país”.

Según el titular del Minjus, existe una “campaña y una persecución política” contra el mandatario, a quien “quieren abrirle investigación por cualquier cosa”. “El presidente está siendo perseguido, por cualquier cosa se le abre investigación, y ¿cómo va a gobernar?, ¿eso es democrático?”, se preguntó.

Aníbal Torres explicó que se entiende que por la inmunidad que tiene el jefe del Estado, “no puede ser acusado o ser investigado ni administrativamente, políticamente, judicialmente o fiscalmente, sino únicamente por las cuatro causales que están señaladas en el artículo 117″.

“Se le quiere tener en investigación tras investigación, que no gobierne, para buscar una causal de vacancia. Son los golpistas que buscan esta figura”, añadió.

ANÍBAL TORRES SE PRONUNCIA SOBRE VISITAS EN BREÑA

Aníbal Torres también respondió en RPP sobre las investigaciones que se ciernen sobre el presidente Pedro Castillo, y por las visitas que mantuvo con empresarios y políticos en la casa de la calle Sarratea en Breña. El jurista señaló que el presidente “no tenía un libro de registros”.

Por su parte el periodista Jaime Chincha le refutó lo dicho señalando que esas reuniones no fueron familiares, sino que se habrían visto temas como el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Puente Tarata III, vinculado a la empresaria Karelim López. El ministro indicó que si bien la empresaria ingresó al inmueble de Breña no se entrevistó con el presidente.

“Lo que sé es que no se ha entrevistado con el presidente. Sobre las visitas de Sarratea le he preguntado, y me dijo que la señora nunca habló conmigo”, sentenció Torres. Añadió que Karelim López probablemente haya conversado con los que trabajan en la portería.

Ante la insistencia del periodista, señaló que él no ha estado allí para saber con quién se reunión López. “Me está haciendo una pregunta ilógica”, dijo.

Algo ofuscado, el ministro señaló que siempre habla con la verdad. E indicó que él mismo, en la época de campaña ha ido a la casa de Breña y no ha podido entrevistarse con el presidente, porque estaba en el interior con su familia, “a veces no salía y yo tenía que retirarme”.

Le pidió a la prensa ser objetivos. porque “detrás del presidente hay una persecusión política apoyada por la mayoría de la prensa que quieren hacerle investigación por cualquier cosa. El público se da cuenta de quién dice la verdad”.





