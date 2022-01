Aníbal Torres sobre enfrentamientos entre el Ejecutivo y Legislativo: “No benefician al país, solamente lo perjudican”

Aníbal Torres, titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Foto: Andina.

Desde que comenzó el nuevo Gobierno el Ejecutivo y el Legislativo se enfrentan constantemente, ante ello el ministro de Justicia, Aníbal Torres, se pronunció y comentó que los intentos de vacancia por parte del Parlamento se debe a que un sector de la derecha no tolera haber perdido en las últimas elecciones presidenciales.

“Esos enfrentamientos no benefician al país, solamente lo perjudican. Lo que pasa es que hay un sector de la población que es la ultraderecha y un sector de la derecha que no pueden superar el hecho de que hayan perdido las elecciones y ellos desde un inicio están buscando el golpe de Estado a través de la vacancia”, manifestó a TV Perú.

Además, Torres recordó que desde el Ejecutivo se presentó un proyecto de ley que buscaba reformar la figura de la vacancia presidencial y la cuestión de confianza para lograr un equilibrio de poderes y generar gobernabilidad.

“Nosotros hemos presentado un proyecto de ley para superar este problema, prácticamente eliminando la vacancia por incapacidad moral porque es un hecho sumamente subjetivo donde puede entrar de todo y superando la cuestión de confianza. Ese proyecto de ley está en el Congreso, pero el Congreso no lo trata, ese sector (derecha) no quiere dialogar“, explicó.

ERRORES COMETIDOS EN EL GOBIERNO

En otro momento, el ministro de Justicia comentó sobre los errores que se han cometido desde la gestión de Castillo y entre ellos aceptó que uno de los más relevantes fue la poca comunicación con los medios de prensa.

“Errores se han cometido, ¿quién no comete errores? Como hemos dicho, solamente dios y los imbéciles no cometen errores. (Un error) podría ser la falta de comunicación con ciertos medios de comunicación, pero son medios que no quieren informar, que no quieren llevar la noticia al país, lo que quieren buscar con la entrevista es una emboscada para atrapar al presidente y para desvirtuarlo”, dijo.

SE PRONUNCIA SOBRE EL CONFLICTO DE LAS BAMBAS

El titular del Minjusdh, también comentó sobre los acuerdo que se dieron por el conflicto entre comuneros de la provincia cusqueña de Chumbivilcas y la minera MMG Las Bambas.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el ministro destacó la disposición de los comuneros de continuar el diálogo. Según precisó, esto permitió que el conflicto se resuelva sin recurrir a la violencia.

“Las Bambas: Los comuneros comprendieron que no están en pie de lucha sino de diálogo y se resolvió el conflicto sin matar campesinos como siempre se hizo a través de nuestra historia. Las partes en conflicto seguirán dialogando sobre puntos secundarios pendientes”, comentó.

Añadió que todos tienen derechos y que se deben respetar las identidades ajenas.

“Empresarios y comuneros tienen derechos, por lo que hay que respetar las ideas ajenas, frenarse ante el secreto de cada conciencia, comprender el conflicto antes de discutir y discutir antes de sancionar. Esta es la política del gobierno de Pedro Castillo”, señaló.

ACUERDOS FINALES

El último jueves, las comunidades de Chumbivilcas acordaron no volver a bloquear el corredor minero mientras se mantengan las negociaciones con el Ejecutivo y la minera Las Bambas, según pudo confirmar RPP Noticias.

Entre otros acuerdos, desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ratificaron el presupuesto para el saneamiento físico-legal de la vía “corredor minero sur” para continuar con su asfaltado y su mantenimiento.

Eso significa que con estos acuerdos la minera MMG Las Bambas podría retomar sus operaciones en los próximos días. En tanto, la primera mesa de dialogo se ha establecido para el próximo 18 y 19 de enero de 2022.





