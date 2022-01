Congreso: comisión de constitución cambia la forma de elección del presidente del JNE

La comisión de constitución, presidida por la congresista de Fuerza Popular, Patricia Juárez, busca cambiar el artículo 179 de la Constitución Política del Perú, la misma que se refiere a la composición del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), específicamente en lo que se refiere a la elección de su presidente. La sorpresa recae en que dicha propuesta no figuraba en el predictamen distribuido un día antes a los congresistas.

Tras la sustentación del documento referido por parte de la presidente la comisión, el congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular solicitó agregar un párrafo adicional. El texto sugerido señalaba que la presidencia del JNE ya no sería asumida directamente por el representante del Poder Judicial, sino que debía ser elegido entre los miembros que integran el pleno del ente electoral.

Actualmente, el artículo 179 de la Carta Magna establece el máximo cargo del Jurado es ocupado por el representante de la Corte Suprema, quien es elegido por esta en votación secreta entre sus magistrados jubilados o en actividad. Con esto, en la práctica, es la Corte Suprema quien elige al presidente del JNE. La nueva medida presenta establece que la cabeza del ente electoral necesitaría de la mayoría simple de los votos de sus miembros titulares para asumir la dirección de la institución.

Según una publicación del periodista Wilber Huacasi, el congresista Muñante presentó como único argumento de defensa a la reforma la idea de “democratización” de la elección. Sin embargo, el mismo congresista se opuso anteriormente a que el representante de los abogados antes el JNE sea elegido por voto universal.

Alejandro Muñante presentó texto que modifica la elección del presidente del JNE.

“Resulta lógico que sea entre ellos, los miembros del JNE, los que elijan a su presidente. ¿Por qué tendría que, por defecto, venir un presidente ya de una institución? Pareciera que fuera una dependencia de otro órgano del Estado. Deberíamos dotar de mayor autonomía al JNE para que tome sus decisiones. Además, esto podría dar paso a que un especialista en materia electoral pueda ser elegido presidente del jurado y no necesariamente un juez”, expresó Muñante.

Aunque la congresista Juárez señaló que el dictamen contó con las opiniones de todos los organismos electorales, lo cierto es que el JNE aun no ha enviado sus cometarios.

COMENTARIO DE UN ESPECIALISTA

El politólogo Fernando Tuesta dijo a El Comercio que lo aprobado sobre la elección de la cabeza del JNE es “un error”. Destacó que el representante de la Corte Suprema ante el pleno del ente electoral es quien tiene la experiencia necesaria para impartir justicia. “Hemos visto transitar a lo largo de los años representantes de diferentes instancias, que corresponden a los que van a integrar el JNE, y la gran mayoría desconocía el derecho electoral. Esto es básico, sobre todo porque se tiene que impartir justicia en poco tiempo”, declaró.

Por su lado, Tuesta considera que la reforma debería señalar que los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) sean quienes escojan a los miembros del JNE. “Quien debe seguir encabezando es el representante de la Corte Suprema. En todo caso, si no quieren eso, que todos los miembros sean elegidos por la JNJ y allí sí, entre esos miembros, escoger al más capacitado. No se puede estar eligiendo al presidente de un organismo de esta naturaleza cada año, por ejemplo, no creo que es lo mejor”, agregó.

El texto aprobado todavía debe ser debatido en el Pleno del Congreso y, al tratarse de una reforma de la Constitución, necesita ser aprobada en dos legislaturas con votación calificada.

