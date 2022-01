El Agustino: Hombre fue apuñalado tras participar en una fiesta de Año Nuevo

Foto: Pexels

Un hombre decide asistir a una fiesta en Año Nuevo, sin saber que terminaría en una tragedia. El joven de 34 años fue asesinado a cuchilladas por un sujeto en el distrito de El Agustino.

En imágenes de Canal N, muestran que el hombre fue apuñalado por el criminal una vez que salió de una vivienda situada en el asentamiento humano Ancieta Alta. Tras el ataque, trató de pedir ayuda y avanzó unos metros, pero se desplomó a los pocos segundos.

El hombre poco a poco se iba desplomando y dejó el poste de luz, la pista y un vehículos manchados de sangre. Fue auxiliado y llevado al hospital Hipólito Unanue, pero falleció debido a la gravedad de sus heridas.

El diagnóstico que presentaba era trauma toráxico abierto por arma blanca. Peritos de la Policía Nacional interrogaron a los vecinos y recogieron evidencia que ayude a esclarecer el crimen. Revisarán si una cámara de seguridad grabó el hecho.

DICTAN 9 MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA A EXTRANJERO QUE HIRIÓ A DOS POLICÍAS Y UN CIVIL

Maikel Barreto Oropeza deberá cumplir nueve meses de prisión preventiva luego de sustraer el arma de un oficial de tránsito de la Policía Nacional del Perú (PNP) y por herir a otros dos miembros de esta institución. La medida fue impuesta por el Poder Judicial tras el pedido del Ministerio Público a cargo de la fiscal provincial Lesly Carmona Viena.

“La fiscal Carmona sostuvo que el ciudadano extranjero sustrajo el arma de la agente PNP Jenny Briones y realizó disparos contra ella y su colega de armas Richard Chamba, provocando zozobra en las calles”, se deja leer en un tweet del Ministerio Público. El ciudadano extranjero de solo 22 años causó disturbios en el cruce del jirón América y la avenida Bausate y Meza el paso 29 de diciembre del 2021.

A través de sus redes sociales, el Ministerio Público también narró que el fiscal adjunto Gustavo Yactayo presentó elementos de convicción en contra de Barreto. Detalló que este, tras herir a los policías, siguió ejecutando disparos sin dirección hasta causarle lesiones a un civil. En aquella ocasión, los peritos de criminalística y agentes de la PNP acordonaron la zona mencionada y encontraron casquillos de balas así como orificios en una camioneta, prueba que evidenciaría el fuego cruzado.

“Esta persona comienza a efectuar disparos, productos de este disparo hiere a un vigilante, que quedó herido en la pierna derecha. Continúa la persecución y la efectivo policial también es objeto de herida por el proyectil de arma de fuego en la pierna izquierda”, detalló tras el suceso el jefe de la Dirección de Tránsito, general Mario Villacorta, en comunicación a los medios de comunicación.

ANCIANA FUE OPERADA DE LA CABEZA TRAS SER ATACADA POR UN PITBULL

Una señora de 65 años se encontraba vendiendo dulces en la zona de Morón en Chaclacayo, Chosica, cuando de pronto fue atacada con un perro; en consecuencia, tuvo que someterse a una cirugía en la cabeza.

De acuerdo a América Noticias, los vecinos fueron quienes dieron aviso a las autoridades del ataque luego de encontrar a la señora tendida en la vía pública y llena de sangre. Ella no podía moverse producto del fuerte dolor que sentía por las heridas.

La víctima fue trasladada al hospital José Agurto Tello en Chosica. “Le han hecho una cirugía en la cabeza y le han quitado un pedazo de la pantorrilla para ponerle en la cabeza”, comentó su hijo, Hernán Zárate, quien aseguró que denunciará el ataque.

“Si yo sé que es un animal peligroso debo tenerlo con bozal. Esto es una irresponsabilidad de los propietarios el cual se va a denunciar”, precisó.

Por su parte, el propietario del perro lamentó el resultado del salvaje ataque. “Yo lamento que esto haya pasado. No es algo premeditado. Es un animal, no es el primer caso, muchos casos se han dado. Nosotros no podemos sacrificar este animal, sabe los derechos de los animales”, señaló.

Además, dijo que el can que atacó a la víctima fue recogido hace dos años y es la primera vez que una situación así ocurre. “Primera vez. La perrita rescatada tiene dos crías, pero la mamá es la más brava”, añadió.

Sin embargo, vecinos señalaron que no es el primer ataque de pitbulls en la zona. En tanto, la anciana, que vive en Villa El Salvador, pero se ganaba la vida vendiendo caramelos en Chosica, se encuentra estable. Se está evaluando llevarla a un hospital de Lima debido a su condición.





