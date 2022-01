Incendio en Mesa Redonda: Bomberos logran controlar el fuego a tres días del suceso

A tres días del incendio de la galería Mesa Redonda, ubicada e la cuadra 11 de la avenida Andahuaylas, los bomberos lograron controlar el incendio producido por globos de Cantolla. Vecinos de la zona manifestaron su susto debido a que a horas de la madrugada comenzó a salir bastante humo de la azotea del lugar.

Asimismo, en diálogo con América, los bomberos mencionaron que no hay peligro que las llamas se vuelvan a activar y se encuentran regando la superficie para que este humo no se expanda.

El reportero del programa dominical menciona que a simple vista no hay mucha diferencia en el material, pero lo cierto es que sí la hay entre el tercer piso con el cuarto y el quinto, ya que estos últimos están construidos con materiales inflamables. Además ahí se había presencia de materiales como plástico y telas que también son altamente inflamables, esto es lo que ha dificultado apagar el incendio.

Fiscalizadores mencionan que lo que habría iniciado con el incendio es un globo de Cantolla, ya que el día del suceso diversos ambulantes se encontraban probando estos globos y uno de ellos habría escapado de su control y habría terminado en la azotea de Plaza Central quemando todo.

Cabe resaltar que los últimos pisos se encuentran débiles y si ocurre un temblor en cualquier momento estos podrías caer en la casa de los vecinos.

Estos pisos han sido construcciones informales que no han sido autorizadas por la Municipalidad de Lima - se había dado la orden para demolerlos- y lo que han hecho es pintar estos pisos del mismo color que los de abajo para que parezcan parte del mismo edificio.

Desde la madrugada, los bomberos continúan trabajando y será una hora más que estarán por ahí para buscar la presencia de más cosas entre de los escombros.

JORGE MUÑOZ SOBRE EL INCENDIO EN MESA REDONDA

El alcalde de la capital, Jorge Muñoz, dijo fuerte y claro que ni él ni nadie dentro de la Municipalidad de Lima huirá de las responsabilidades políticas y legales que dejó el incendio en Mesa Redonda.

“Las responsabilidades tienen que ser debidamente determinadas. Acá, en esta institución, nadie corre a las responsabilidades, y soy el primero que dice que las responsabilidades hay que asumirlas y admitirlas en la medida que uno las tenga”, comentó en conferencia de prensa esta tarde.

“Siempre he dado la cara, he puesto el pecho y he dicho que todas las responsabilidades se cumplen a medida que estas existan”, agregó.

En cuanto a la citación por parte del Congreso de la República para explicar las causas del siniestro del pasado viernes, Muñoz Wells confirmó su asistencia a la Comisión de Descentralización e indicó que asistirá las veces que sea necesario hasta esclarecer lo sucedido.

“Evidentemente que voy a asistir, a cuanta situación e invitación haya. Conocen cual es mi trayectoria y yo nunca he dejado de dar la cara, poner el pecho y de afrontar mis responsabilidades si las hubiese. Voy a estar en todas las comisiones a las que tenga que ir”, adelantó.

Según explicó Jorge Muñoz en conferencia de prensa, el incendio en la galería Plaza Central se dio porque “no se terminó de cerrar un círculo para luchar contra la informalidad” debido a que el predio no fue demolido como estaba estipulado tras varias fiscalizaciones realizadas.

“Tras hablar con los funcionarios involucrados se evidencia que hay una omisión final. Había muchas cosas realizadas, como notificaciones y fiscalizaciones. Este predio tiene una historia de muchos años atrás, pero faltó lo último, que es la ejecución de una orden de demolición”, señaló.

“¿Por qué faltó esa orden de demolición? Es la pregunta que nos hacemos. Al comprobar que no se logró esta demolición en el tiempo oportuno, es que tomamos las decisiones que hemos tomado. Eso puedo decir”, continuó.

Por último, el alcalde precisó que existe “un compromiso del área de fiscalización para hacer un mapeo en busca que no vuelva a repetirse una situación de una falta u omisión de algún procedimiento para generar más seguridad”.





SEGUIR LEYENDO