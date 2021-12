Rafael López Aliaga arremete contra Jorge Muñoz: “Del 1 al 20 le pongo 05, no pasará a la historia”

Rafael López Aliaga vs Jorge Muñoz.

Jorge Muñoz se encuentra en boca de todos tras el incendio de anoche en Mesa Redonda. El alcalde de Lima ha recibido fuertes críticas desde todos los flancos, uno de los último en pronunciarse en su contra fue Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular.

El excandidato presidencial tuvo fuertes calificativos para con el burgomaestre de la capital. En ese sentir, manifestó que nunca será recordado al frente de la Municipalidad de Lima por no tener una obra emblemática.

“Del 1 al 20 (le pongo) 05 porque realmente no veo obra. Lima necesita infraestructura a gritos, necesita apoyo. Para tener dinero, presupuesto, necesitas tener una reducción presupuestal. Diariamente se contrata gente, parece una casa de empleos, hay que tener un plan de restructuración de las panillas en los municipios”, señaló en una entrevista para RPP.

Asimismo, el precandidato a la alcaldía de Lima criticó a Muñoz Wells por no anular los contratos con empresas extranjeras involucradas en actos de corrupción.

“Yo no veo una obra por la cual Jorge (Muñoz) pueda pasar a la historia, no hay una gran obra que marque la diferencia entre antes y después deb. Yo he recomendado desde hace muchos años que los acuerdos corruptos con Odebrecht y OAS se anulen de una vez, que vuelva Emape (…) Eso hay que poner orden de inmediato”, agregó.

Por último, López Aliaga resaltó que el actual alcalde de la capital no continuó las obras de su antecesor Luis Castañeda, como la continuación del Metropolitano hasta la Panamericana Sur y la Vía Expresa para aligerar el tráfico

“Plata hay, pero lo que no hay son sistemas de ejecución presupuestal y para eso hay sistemas: está Inglaterra, Alemania, Japón que nos pueden ayudar a hacer esto en el tiempo adecuado, monto adecuado, con la calidad adecuada. Yo tenía mucha expectativa (con la gestión de Jorge Muñoz), pero se ha visto cercado con la corrupción”, manifestó.

“No veo obras, ¿cuál es la obra del señor Muñoz con la que se va a la historia? Lima tiene un montón de oportunidades de inversión, Lima debería ser un centro de destino turístico mundial”, sentenció.

RUMBO A LA ALCADÍA DE LIMA

En busca de llegar a la Alcaldía de Lima, López Aliaga presentó su precandidatura y la alianza entre Renovación Popular, Perú Patria Segura y Perú Nació. Por tal motivo, en la actividad estuvieron presentes los excandidatos Renzo Reggiardo y Francisco Diez Canseco, líderes de los otros dos partidos.

Contrariamente a lo que anunció en el pasado, el empresario indicó que, de hacerse con el sillón municipal de Lima, no va a buscar postular a la Presidencia de la República.

Recordemos que López Aliaga ganó popularidad a inicios de años durante la campaña presidencial. El candidato se ubicó al extremo de la derecha, buscando emular a Jair Bolsonaro en Brasil o a Donald Trump en Estados Unidos, pero sin el mismo éxito.

El excandidato a la presidencia por Renovación Popular logró colocarse en el tercer lugar con el 9% de los votos válidos. Su campaña y su postura en contra del gobierno de Pedro Castillo han dejado frases polémicas como decir que “Castillo tiene un enemigo a muerte conmigo” o “el señor (Julio) Velarde, en mi opinión, ha debido dejar que el tipo de cambio flote, desde hace un mes, y que llegue, pues, a 5 soles, 6 soles y que la gente más pobre sienta lo que va a vivir ahora a futuro”.

