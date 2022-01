Piden a Fiscalía investigar a Jorge Muñoz por gran incendio en Mesa Redonda

Jorge Muñoz, alcalde de Lima.

Jorge Muñoz continúa en el ojo de la tormenta. Tras el incendio en Mesa Redonda, originado la noche del jueves en la galería Plaza Central, el regidor de la comuna edil, Jorge Valdez, pidió que Fiscalía inicie una investigación contra el alcalde de Lima.

En ese sentir, Valdez manifestó que los funcionarios que cometan omisión de funciones deberían ser sancionados por la ley.

“Espero que el Concejo Metropolitano apoye la posibilidad de fiscalizar y pedir la sanción de los funcionarios que estén cometiendo omisión de funciones. Y si es posible, también buscar que el propio alcalde y los funcionarios sean encausados ante el Ministerio Público, que se fijen las responsabilidades”, afirmó Valdez.

Estas acciones se sumarían a la acción de la presidenta de la Comisión de Descentralización, la congresista Norma Yarrow, quien anunció que Muñoz Wells deberá explicar sus responsabilidades en torno al incendio en el emporio Mesa Redonda.

“Acá hay una responsabilidad muy grande sobre el alcalde de Lima de haber tenido durante fiestas a tanta cantidad de gente y esto ha ocasionado el incendio en jirón Huallaga”, dijo la legisladora.

JORGE MUÑOZ NO LE CORRE A LAS RESPONSABILIDADES

El alcalde de la capital dijo fuerte y claro que ni él ni nadie dentro de la Municipalidad de Lima huirá de las responsabilidades políticas y legales que deje las investigaciones respectivas en relación al siniestro en Cercado.

“Las responsabilidades tienen que ser debidamente determinadas. Acá, en esta institución, nadie corre a las responsabilidades, y soy el primero que dice que las responsabilidades hay que asumirlas y admitirlas en la medida que uno las tenga”, comentó ayer en conferencia de prensa.

“Siempre he dado la cara, he puesto el pecho y he dicho que todas las responsabilidades se cumplen a medida que estas existan”, agregó.

En cuanto a la citación por parte del Congreso de la República para explicar las causas del siniestro de ayer, Muñoz Wells confirmó su asistencia a la Comisión de Descentralización e indicó que asistirá las veces que sea necesario hasta esclarecer lo sucedido.

“Evidentemente que voy a asistir, a cuanta situación e invitación haya. Conocen cual es mi trayectoria y yo nunca he dejado de dar la cara, poner el pecho y de afrontar mis responsabilidades si las hubiese. Voy a estar en todas las comisiones a las que tenga que ir”, adelantó.

ACTUALIZACIÓN DE DATOS DEL INCENDIO EN MESA REDONDA

Ante el latente peligro de que las llamas reavivan en la galería incendiada en Mesa Redonda, cerca de 40 bomberos continúan con los trabajos para apagar cualquier foco de calor en uno de los cinco pisos del inmueble.

De acuerdo a lo dicho por el brigadier de la compañía de Bomberos, Darío Noyte, el problema en estos momentos son los productos inflamables que se encuentran almacenados en varias zonas de la galería.

“En los pisos superiores se encuentran almacenados diferentes productos, entre plásticos, suvenires, y distintos materiales. Se está haciendo un trabajo bastante delicado ya que los estantes metálicos se han venido abajo por la alta temperatura”, comentó.

“Específicamente en el piso 5, se encuentran diferentes focos cubiertos por material inmobiliario como anaqueles de madera, cartón, de fierro, que en su interior albergan material combustible. Puede ser celulosa, esponja o papel. Estos focos tienen mayor temperatura y pueden reincidir en el fuego”, agregó.

