Incendio en Mesa Redonda: la informalidad de una edificación que desencadenó el siniestro en el Centro de Lima

Cercado de Lima: así lucía la galería antes del incendio.

La informalidad es un término que ha estado ligado a los peruanos durante varios años, lamentablemente. Si hablamos en materia de empleo, el 78% del empleo es informal. Pero abarca muchas áreas más como el transporte, la minería, el comercio, e incluso la construcción.

Este último es un ejemplo de cómo hacer las cosas de manera alternativa puede poner en riesgo nuestra propia integridad. En el Cercado de Lima, en las inmediaciones de Mesa Redonda, se registró este jueves un incendio de gran magnitud. Lo que nos trajo inmediatamente una reminiscencia a la tragedia ocurrida hace 20 años en el mismo lugar.

Aquella vez fueron los pirotécnicos lo que desató explosiones en masa que dejaron más de 200 víctimas mortales. Esta vez, no se han lamentado heridos ni fallecidos, y la causa tampoco tiene que ver con los fuegos artificiales. Esta vez fue una edificación informal.

En lo alto de una galería ubicada en la cuadra 11 del jirón Andahuaylas, comerciantes habían levantado una construcción de drywall que servía como almacenes de materiales de plástico. Una foto que circula en redes sociales, muestra cómo lucía la galería antes del siniestro. Una estructura de metal revestida de material altamente inflamable. El resultado: un incendio que afectó tres pisos de almacenes y 17 stands.

Pese a ser una bomba de tiempo, todo indica que la Municipalidad de Lima no tomó las acciones adecuadas. El alcalde Jorge Muñoz llegó al local dos horas después y señaló que el local tenía autorización para ser comercio, pero no para ser depósito. “Ya en febrero del año pasado, si mal no recuerdo, había tenido unas amonestaciones y clandestinamente han seguido haciendo cosas”, declaró.

La galería, ubicada entre los jirones Puno y Andahuaylas, en el Cercado de Lima, “se va a clausurar, sin duda, como corresponde”, aseguró el burgomaestre metropolitano.

Por su parte, la gerenta de Fiscalización y Control de la Municipalidad de Lima, Zuleyka Prado, informó que en febrero pasado se notificó por tener infraestructura en el área de la azotea de la galería incendiada.

AJUSTAR NORMAS QUE NOS HAGAN MÁS FORMALES

La jefa del Gabinete Ministerial, Mirtha Vásquez, indicó que el país necesita una verdadera cultura de prevención para evitar tragedias que enluten a más familias peruanas, por lo que recalcó que en estas fiestas de fin de año no se puede descuidar las medidas de seguridad.

Sobre el último incendio en la zona de Mesa Redonda, lamentó que existan este tipo de emergencias y recalcó que se debe trabajar para fomentar la formalidad y un mayor control, para evitar estos hechos que recuerdan la tragedia que ocurrió hace 20 años en el mismo lugar.

“No podemos repetir tragedias, eso pasa por ajustar a normas que nos hagan más formales y tener un mayor control, en medio de las fiestas se descuidan medidas de seguridad. Creo que nos falta todavía una cultura de prevención”, manifestó.

PLAN DE CONTINGENCIA

Un incendio de código 3 se desató a las 19:41 horas en la parte alta de un edificio ubicado en el jirón Andahuaylas 1138, cerca del cruce con jirón Puno, en el conglomerado Mesa Redonda, Cercado de Lima.

Personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP) trabaja en el control del fuego con el apoyo de 38 unidades de diversos tipos. En la zona se encuentran ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), Sisol y CGBVP.

La empresa de servicios Enel activó su plan de contingencia y envió una brigada a la zona del siniestro, según informó el Centro de Operaciones de Emergencia Sectorial del Ministerio de Energía y Minas, mientras que Sedapal habilitó los hidrantes cercanos, aumentó la presión del agua y trasladó camiones cisterna.

