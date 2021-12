Año Nuevo 2022: seis consejos para cuidar las finanzas personales

Aplica un método de ahorro eficiente para evitar gastos y problemas con las deudas. (Foto: Freepik)

Faltan solo horas para culminar el 2021 y darle bienvenida el 2022. Y de seguro ya estarás planificando viajes por el país en donde revisarás como está tu balance económico para los gastos. Ante ello, existen consejos claves para mantener una economía familiar sólida de cara el próximo año.

En diálogo con Diario Correo Jorge Carrillo Acosta, profesor de Pacífico Business School, mostró seis consejos vitales para tomar en cuenta. Presta atención y sigue los pasos.

1. Tener un control de los ingresos y gastos

Según el docente, se debe tener claro cuánto gana, cuánto gasta y en qué gasta, así podrá calcular su excedente o faltante, y a partir de allí saber cómo manejarlo a futuro en próximas inversiones.

En cuanto a los ingresos, siempre tome en cuenta el ingreso neto (después de los descuentos), y no el ingreso bruto. Respecto a los gastos, se recomienda distinguir entre gastos domésticos (alquiler, luz, agua, teléfono, cable, internet, etc.), gastos de manutención del hogar (alimentación, aseo, salud, educación, etc.), gastos de transporte (pasajes, taxis, gasolina, etc.), y “gustitos” diarios y semanales.

2. Debe reducir los gastos no esenciales

Carillo Acosta señala que este tipo de gastos se deben procurar contralarlos o reducirlos para obtener una mayor capacidad económica. En esa línea, normalmente se incurre en gastos que no son estrictamente necesarios, ya sea de forma diaria (como comprar golosinas, gaseosas o jugar la lotería) o de forma semanal (como ir al cine, cenar en un restaurante o salir a un centro comercial). Incluso, hay gastos que se pueden evitar, como gastar en taxis por no levantarse más temprano y tomar el transporte público.

3. Crear una planificación de las compras

La planificación es fundamental parta no gastar de más al momento de realizar cualquier compra. Por ejemplo, cuando va al mercado o supermercado, se recomienda elaborar una lista y respetarla, para no adquirir algo que no necesita.

Asimismo, muchas familias suelen comprar productos “en mancha”, con el fin de ahorrar en conjunto por el precio “al por mayor”. Otro ejemplo de una adecuada planificación es buscar previamente por internet el producto que va a comprar, y de esta forma encontrar el mejor valor.

4. Ahorrar

La clave en todo mundo de la economía familiar es ahorrar cualquier ganancia, pago o préstamo. Es importante aplicarlo ya que uno nunca sabrá en qué momento pueda escasear en dinero y debes pagar cuentas. El docente recomienda que lo ideal es ahorrar 10% de los ingresos, para acumularlo en tres sueldos mensuales como mínimo.

5. Si te vas a endeudar, que sea para compras importantes

Esto se refiere a gastar en un consumo con valor importante. Ello dependerá del propio consumidor, para evitar inconvenientes al momento de realizar un préstamo personal, que es una medida más efectiva en estos casos antes que una tarjeta de crédito.

6. En tiempos de meses con ingresos fuertes, hay que aprovecharlo

Aprovecha los beneficios económicas como la gratificación, CTS o el pago d utilidades para ahorrar o invertirlo en cosas valiosas. Por ejemplo, en el caso de los emprendedores, se conoce que en temporadas como la navidad o fin de año aumentan sus ganancias ante la alta demanda de consumo. Con ello, es prioridad el hacer un balance económico para futuras proyecciones financieras.

