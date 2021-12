Predicciones 2022 para la política peruana: Crisis, polémicas, vacancia y enfrentamientos

| Foto: Agencia Andina

Estamos a días de terminar el 2021, un año en el que la política peruana ha sido la principal protagonista por las elecciones presidenciales, cambios de gobierno y crisis que tampoco serán ajenos en el 2022, según las predicciones de la astróloga y tarotista peruana, Sugey Pérez.

Para la astróloga el 2022 se presenta como un año muy difícil para Pedro Castillo y con una amenaza latente que pueda ser vacado entre los meses de marzo y julio, debido a que las crisis y presiones en su contra acabarán por perjudicar su imagen ante los peruanos.

“Sus opositores van a seguir con el tema de la vacancia, el señor Castillo no la tiene fácil. Lo que he podido ver es que van a seguir enfrentamientos en el gobierno, el Congreso, todo por el poder”, manifestó la tarotista.

Agregó que “en el mes de marzo es muy probable que lo vayan a sacar. Hay demasiada presión hacia él. Los primeros días de Julio también son bastante críticos para él, en caso no consigan vacarlo”.

“Las cartas indican que va a estar super estresado, pero hay una mujer que lo va a apoyar, considero que es la primera ministra, para poder sobrellevar estos temas del poder, pero también será otra mujer quien va a ser caer al mandatario porque estará involucrada en actos de corrupción o de situaciones que dejará muy mal parado al presidente”, recalcó.

Indicó que este 2022, el Perú pasará tiempos muy difíciles en temas de economía y política, por lo que habrán conflictos.

“Las conversaciones sobre tráfico de influencias serán muy fuertes y aunque el gobierno diga que todo está muy bien el presidente no va a quedar bien parado. Son situaciones muy difíciles que va a tener que enfrentar y su imagen ante el pueblo se va a ver afectada. Él se va a ir, el pueblo mismo va a pedir que lo saquen. El poder a él se le acaba. Sí, se va en este año, pero los primeros cuatro meses son cruciales”, predijo Sugey Pérez.

Agregó que Pedro Castillo, de salir de la presidencia, podría enfrentar serias situaciones con la justicia, con investigaciones y hasta procesos legales que lo tendrán en la mira, pero “hay gente dentro del poder que lo va a ayudar. Su caída va a ser aparatosa, pero va a ser protegido”.

NUEVO GOBIERNO

De producirse la salida de Pedro Castillo del gobierno, Dina Boluarte asumiría como presidenta, pero no duraría mucho en el gobierno. “Ella va a tener mucha controversia, porque Castillo va a quedar en una mala posición y su imagen va a estar muy manchada. No la veo quedándose hasta el final del gobierno, va a querer darle empuje al país, pero su mandato se derrumba, será de unos siete meses. Va a querer trabajar en favor de la economía, pero su poder se cae”.

Nuevamente, por temas de corrupción e ideologías hará que ella se vaya del gobierno.

Asimismo, en esa transición de crisis política, aparecerá un hombre que asumirá la presidencia de la República. “Es un empresario o alguien dedicado a las leyes. Se tiene noticias de él en el mundo político y esta oportunidad le cae en un momento que él decide asumir ese reto”.

KEIKO FUJIMORI

Respecto a la lideresa de Fuerza Popular, la astróloga Sugey Pérez sostiene que Keiko Fujimori se alejará por un tiempo de la política y no será presidenta, pero siempre estará al tanto de lo que pasa en nuestro país.

“Los procesos judiciales que tiene van a seguir, pero no volverá a la cárcel. Al parecer no le van a demostrar las cosas de la que la están acusando. Luego, ella va a querer apartarse de la política por un tiempo y después regresar. No se le ve siendo presidenta. En un momento determinado ella va a decidir no postular más”, agregó.

Sin embargo, la especialista puso en la mira a Kenji Fujimori, quien al parecer podría postular en algún momento a la presidencia y tendría muchas posibilidades de llegar a la casa de Pizarro, pero ahora está alejado por decisión personal. “Él no se mete de lleno por su esposa, va a tener que tomar una decisión para aventurarse en la política”.

PANDEMIA

De otro lado, Sugey Pérez recomendó no bajar la guardia, pues a pesar que estemos vacunados, a partir del 30 de diciembre podríamos enfrentar una tercera ola de contagios y vivir momentos críticos en el sector salud. “La pandemia de la COVID-19 va a tocarnos nuevamente y debemos tener mucho cuidado”.

“Les pido que estén en alerta y se cuiden mucho, tanto las personas que estén vacunadas como los no vacunados. Estos días que se viven en el mundo, la pandemia se va a activar en varios países del mundo. En el Perú también nos va a tocar desde el 30 de diciembre y en marzo puede ponerse un poco más complicado y esta situación podría complicarse”.

Aunque, la tarotista indicó que el índice de fallecimientos no se dará como en la segunda ola, es importante no descuidarse, porque si esto ocurre seguiremos viviendo en constante crisis.

ECONOMÍA

Este 2022 es un año para sacar la creatividad adelante y será positivo. Según la astróloga, la población va a estar buscando reactivarse, sobre todo en la economía. Va a estar buscando luchando para salir adelante, pero las cosas van a estar complicadas.

“Vamos a vivir una situación de cambios económicos a nivel mundial, pero en el Perú la gente va a estar buscando la manera de luchar porque necesita dinero, va a buscar nichos económicos”.

Indicó que el tema de los corredores mineros va a seguir siendo un tema delicado y no habrá solución hasta el mes de mayo. “Este conflicto va a demorar y esto va a afectar la economía”.

Sin embargo, este año marcado por los cambios, muchas empresas van a estar en el dilema de cerrar y se van a perder empleos. “La economía va a tener un cambio radical, pero hay buen augurio en lo que respecta a los emprendimiento. Así, si tu tienes un proyecto donde sacas a relucir tu creatividad, te va a funcionar”.

Agregó que también van a venir extranjeros al Perú con la posibilidad de hacer proyectos en el país.

