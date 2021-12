Año Nuevo: Hernando Cevallos se reunirá con las Fuerzas Armadas y la Defensoría del Pueblo para definir medidas

Hernando Cevallos sobre las restricciones de fin de año.

Durante una entrevista, el ministro de Salud, Hernando Cevallos, dio algunos detalles del comportamiento de la población durante el 24 y 25 de diciembre, estas acciones han abierto el camino para tomar decisiones sobre las medidas que se regirán este 31 en vísperas a la celebración por Año Nuevo.

“La Nochebuena nos mostró dos sectores de la población: el sector mayoritario que cumplió las restricciones, que hizo reuniones pequeñas de la burbuja familiar íntima, y un sector minoritario que no acató las normas, que todavía piensa que el ómicron es un invento, que las vacunas siguen siendo un experimento y que no sirven y son justamente los pacientes que tenemos en cuidados intensivos”, señaló para RPP.

Asimismo, aseguró que es este sector el que preocupa, ya que tienen mucha potencialidad para contagiar a más familias.

“La situación que se ha visto en algunas reuniones numerosas en ciertos sectores del país ha sido “lamentable”, expresó el ministro.

Tras reconocer que durante las fiestas por Navidad, se registró una gran afluencia en las playas y un uso inadecuado de la mascarilla en dichos espacios, el ministro de Salud precisó que estas pueden convertirse en un foco infeccioso de la COVID-19 si es que no se practica los protocolos de bioseguridad.

“Tenemos programado para mañana temprano una reunión con las Fuerzas Armadas y la Defensoría del Pueblo para evaluar si es que se pueden tomar algunas medidas en relación con cuidar el aforo, porque es al aire libre pero tiene que haber un aforo razonable y, en segundo lugar, el control de que la gente tenga las dos vacunas para ingresar a la playa. Tenemos que poner además para alentar la vacunación tenemos que poner algún referente para poder asistir”, indicó.

Otra medida que se pondrá sobre la mesa, es revisar la situación del transporte para llegar a las playas más concurridas, ya que también podrían ser focos infecciosos de esta nueva variante ómicron que hasta la fecha registra 71 casos.

“La posibilidad de cerrar playas no es una posibilidad que se descarta absolutamente pero entendemos que es no es la más adecuada si podemos llevar algunos niveles de control. Si podemos controlar los aforos, podemos controlar que la gente ingrese sin bebidas alcohólicas, entonces creo que sí es factible que las playas puedan ser aperturadas, porque sí es un lugar de esparcimiento para las familias. Si aparece este compromiso firme, creo que podemos mantener una afluencia a las playas razonable, ordenado, en esta coyuntura tan difícil. Si no se puede en cuanto a la evaluación”, expresó firme en sus decisiones para este 31 de diciembre y en adelante.

CIERRE DE PLAYAS

El titular del Minsa, aclaró que para llevar adelante el cierre de playas se necesitará coordinar con las diferentes municipalidades.

“Sin ninguna duda que va a ser necesario coordinar con las municipalidades y tomar una decisión. Yo si adelanto que es muy probable que en algunas playas donde la experiencia en Navidad nos haya mostrado que ha habido desbordes, esas playas van a tener que ser clausuradas”, expresó.

“Nos genera preocupación en relación a las fiestas que se vienen a fin de año y la posibilidad de que esto nos genere un desborde y el inicio de la tercera ola”, mencionó Cevallos.

VACUNAS DE REFUERZO

El ministro de Salud, Hernando Cevallos, informó que más de 3 millones de personas en el país ya cuentan con una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19.

“La vacunación sigue avanzando. En el caso de la dosis de refuerzo nosotros seguimos pidiéndole a la gente que vaya a vacunarse y que no baje la guardia. Hemos pasado los 3 millones de personas en nuestro país con una dosis de refuerzo”, declaró para TVPerú Noticias.

