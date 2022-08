Gino Pesaressi apareció en ‘En Boca de Todos’ luego de su salida y promocionó nuevo emprendimiento

Gino Pesaressi apareció en ‘En Boca de Todos’ tras su inesperada salida | América TV

Gino Pesaressi sorprendió al reaparecer en su exprograma ‘En Boca de Todos’, magazine del que fue retirado de un momento a otro para sorpresa de los seguidores. El exintegrante de ‘Esto es Guerra’ emprendió en el mundo de la comida y ha dejado un poco de lado la televisión.

Esta vez, el exconductor de televisión, hizo una conexión con sus excompañeros de set y contó más detalles de su recién estrenado emprendimiento. El empresario acaba de abrir un local de comida rápida con el que busca abrirse un nuevo rubro.

Según contó ante cámaras, este es un sueño que tiene desde bastante tiempo atrás y que ha logrado concretarlo recientemente. Además, no trabaja solo, sino junto a un grupo de socios con los que cada uno ha aportado novedades para salir a flote.

“Fue mucho tiempo de sacrificios, de sueños. Somos un grupo de socios que ya estamos haciendo realidad esta posibilidad de mostrar lo que hemos aprendido. Yo he estado mucho tiempo en servicio, trabajé como mesero y bartender también y aquí mis socios uno es maestro del sushi, makis y todo lo que hemos podido juntas y otro es un capo en logística”, señaló al inicio.

Gino Pesaressi presenta su nuevo emprendimiento.

Seguido, expresó que este sería el tiempo perfecto para poder hacer realidad estos sueños. Por ello, se sentía muy orgulloso de lo que viene logrando. Incluso, uno de sus platos tiene el nombre de su hija, Gía.

“Creo que todo se ha juntado como para que en este tiempo que hemos estado un poquito más libres hemos podido parir este gran hijo que es Samu. Estamos muy orgullosos con todo lo que ha funcionado, ya vamos una semana trabajando”, confesó muy feliz.

Como era de esperarse, sus excompañeros de set, Tula Rodríguez y Ricardo Rondón le desearon lo mejor en esta nueva etapa. Sin embargo, evitaron hablar de los motivos de su salida del programa de la tarde.

Por otro lado, Tula Rodríguez le envió buenos deseos y aseguró que esta tarde visitaría este local. Además, confesó que desde que trabajaban juntos, el empresario ya venía hablándole de este nuevo sueño. “Cuando Gino estaba trabajando acá, ya me estaba hablando de este proyecto”, sentenció.

Maju Mantilla se refirió a la salida de Gino Pesaressi de EBDT

En una entrevista con Infobae, Maju Mantilla fue consultada sobre la inesperada salida de Gino Pesaressi del programa. La Miss Mundo 2004, aseguró que le ve vena de conductor a su excompañero, sin embargo, considera que fue poco el tiempo que estuvo en el programa y que no le permitió explotar más sus capacidades.

La conductora Maju Mantilla conversó con Infobae sobre la abrupta salida de Gino Pesaressi al programa de América TV.

“Gino hizo un bonito equipo con nosotros, se acopló muy bien. Era muy poco el tiempo que estuvo y trabajar en un programa en vivo no me parece nada fácil y más en nuestro programa, donde puedes estar tan feliz por una noticia y pasar a una más dramática porque el tema es diferente. Esos cambios no son nada fácil y para cualquiera estar ahí es un aprendizaje. Él ponía mucho esfuerzo, es un chico carismático, hábil para la conducción. De repente le faltó tiempo, pero creo que en cualquier momento que podría volver a verlo, no sé si en mi programa o en otro programa”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO