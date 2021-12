Ómicron: consejos a tomar en cuenta al momento de acudir a vacunarse con la tercera dosis

Miles acuden a vacunarse con la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19

Miles de personas forman largas colas y abarrotan los diferentes vacunatorios de Lima y Callao para ponerse la tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19. El adelanto de la dosis de refuerzo debido al registro de casos de la variante Ómicron hizo que los peruanos aprovechen para inocularse y pasar tranquilamente las fiestas de fin de año.

Este incremento de afluencia en los vacunatorios hizo que el personal de salud no se diera abasto en las primeras horas del día, por lo que el Minsa está coordinando tener más brigadas para reducir los tiempos de espera. Solo en Lima se cuenta con 290 brigadas fluctuantes para los 75 vacunatorios y centros de salud, además de las campañas a domicilio.

Solo en primera dosis falta vacunar a más de 4.5 millones de personas, para la segunda 7.5 millones y más de 20 millones para la tercera dosis.

CONSEJOS A TOMAR EN CUENTA

1. Identifica tu local: Ubica los que se encuentran más cercanos a tu vivienda para poder desplazarte a pie o en bicicleta y evitar la congestión vehicular. Para conocer la ubicación de los centros ingresa AQUÍ: https://www.gob.pe/13334-consultar-centros-de-vacunacioncontra-la-covid-19-en-lima-metropolitana-y-callao

2. Descarga y llena el formato de consentimiento informado y llévalo, junto a tu DNI, el día de tu vacunación para agilizar el proceso.

3. Horarios: Las horas punta en los vacunatorios son de lunes a viernes de 7 a.m. a 10 a.m. y de 5 p.m. y 7 p.m. El Minsa recomienda ir entre las 10:00 a.m. y las 2:00 p.m. que es el horario de menor afluencia de personas.

4. Si vas en auto, identifica los centros de vacunación cuenta con vacuna car. Son 22 locales en Lima Metropolitana con esta opción. El vacunacar de la Costa Verde de Magdalena también atiende a las personas que lleguen en bicicleta o moto.

5. Vacunación en feriado: Este 25 y 26 de diciembre habrá Vacunafest. Serán 28 locales con atención ininterrumpida para atender a la población. Será desde las 7:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. (incluyendo madrugadas).

TERCERA DOSIS PROTEGE CONTRA LA VARIANTE ÓMICRON

La tercera dosis de la vacuna contra la covid-19 potencia enormemente las defensas y genera una protección de alrededor del 90% contra dicha infección, sostuvo el decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios Celis.

El decano de dicha orden recordó que ambos fármacos se están colocando a todas las personas que se inmunizaron en su primera y segunda dosis con Pfizer, AstraZeneca o Sinopharm.

Destacó que en su momento dicha orden profesional realizó un estudio sobre la utilidad de Sinopharm y comprobó que efectivamente bajó en forma dramática la tasa de infectados y fallecidos del sector salud.

“Con esta tercera dosis, que el Colegio Médico ya lo pedía desde abril, está aumentando la efectividad del fármaco para la población en general. Yo insto a la población para que se vacune porque es una herramienta de lucha contra la pandemia y las epidemias en general”, refirió en RPP.

Palacios Celis señaló que toda vacuna va perdiendo su efectividad con el paso del tiempo, al igual que la inmunidad originada por la enfermedad. “Eso pasa con el virus de la influenza porque cambia cada año. No nos debemos sorprender con que haya una cuarta o quinta dosis, como hay con la influenza. Es correcto lo que se está planteado en estos momentos”.

VACUNACIÓN SIGUE AVANZANDO

Perú llegó a los 21 millones 073,320 de personas inmunizadas con las dosis de la vacuna contra la covid-19, informó esta noche el Ministerio de Salud (Minsa). Ese porcentaje representa el 75% de la población objetivo programada, señaló la autoridad de salud.

Según el Registro Único Nacional de Información en Salud (Reunis), 24 millones 275,926 se aplicaron solo una dosis; mientras que 2′546,713 ya tiene las tres dosis.

