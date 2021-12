Fiscal Norah Córdova sobre caso PetroPerú: “Yo no investigo a Pedro Castillo”

Foto: Canal N

La fiscal del caso PetroPerú, Norah Córdova, se pronunció sobre la investigación frustrada en la Secretaría del Despacho Presidencial. Señaló que en su investigación no figura aún el presidente Pedro Castillo y no necesitan una orden judicial para ingresar, ya que se trata de una institución que le pertenece al Estado, no al mandatario.

“Yo no investigo a Castillo, no tengo la prerrogativa. La única persona que tiene la competencia de investigar al presidente de la república es la doctora Zoraida Ávalos (Fiscal de la Nación)”, señaló en una entrevista en Canal N. “No estoy investigándolo directa ni indirectamente”, reiteró.

La fiscal también se refirió al los pedidos que ha realizado el abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, sobre programar una fecha de declaración para el Presidente y retirar del caso al fiscal adjunto Luis Medina Rodrigo, que participó en la intervención frustrada en Palacio de Gobierno.

“En principio quiero entender que el abogado está confundido. El presidente de la república no está inmerso en esta investigación y por ende no puedo darle una fecha. En mi investigación, debería estar en calidad de testigo y no como investigado [para programar una fecha] y seria de acuerdo a la recaudación de documentos”, explicó.

“Ahorita [Pedro Castillo] no tiene calidad de nada, porque yo no tengo esa prerrogativa”, recalcó.

PRIMERA VEZ QUE SE INVESTIGA PALACIO DE GOBIERNO POR ACTOS DELICTIVOS

“Nunca se ha escuchado y se ha advertido que fiscales hayan ingresado al Palacio de Gobierno porque se ha cometido un acto delictual. Esta es la primera vez, para nosotros también es algo nuevo; pero tenemos que puntualizar que yo no iba a buscar al Presidente de la República. Estábamos yendo al local que le pertenece al Estado, no le pertenece al Presidente de la República”, resaltó Norah Córdova.

Como se recuerda, el pasado martes se informó que el Presidente había negado entrada a un grupo de fiscales y efectivos policiales, que se acercaron a Palacio de Gobierno para recabar información y documentación del despacho presidencia, específicamente en la Secretaría. Estos no pudieron ingresar a lugar luego que el secretario afirmara que el presidente Castillo había negado la autorización para permitirles entrar.

La fiscal señaló que tomó conocimiento de la denuncia del caso PetroPerú luego de evaluar el reportaje del programa Panorama. Así, en una reunión el día lunes, elaboró una línea de tiempo que dejaba en evidencia la relación entre el encuentro en Palacio de Gobierno de Pedro Castillo, el gerente Hugo Chávez, el empresario Samir Abudayeh y Karelim López. En ese momento se decidió allanar Palacio de Gobierno.

“En esa disposición emitimos varias diligencias. Una de ellas era ir a Palacio de Gobierno a efecto de recabar información de la Secretaría del despacho presidencial. Estamos hablando del cuaderno de entradas y salidas, si había cámaras, los nombres de las personas que estaban dentro (...). Pedíamos todo lo que era mes de octubre y noviembre”, dijo.

Sin embargo, es ese momento fue que se negó la entrada al personal fiscal. “Los fiscales llegaron al lugar, se les atendió después de 45 minutos e ingresaron solamente a lo que es la parte general. Ahí irrumpieron varias personas”, señaló la fiscal Córdova.

“Lo que quiero dejar claro es que tengo entendido que el abogado del señor Presidente ha declarado que nos han entregado todas las facilidades. Yo lo que voy a decir es que eso no ha sido así. Se emitió una acta donde firmo el señor Salas que decía textualmente que por órdenes del Presidente de la República no permitía el ingreso al despacho presidencial donde estaba la Secretaría y donde había sido donde se habían reunido”, añadió.

REFUTA AL ABOGADO DE CASTILLO

El día de hoy, el abogado de Pedro Castillo, Eduardo Pachas, afirmó ante la prensa que se les había brindado todas las facilidades del caso a los fiscales que se acercaron a Palacio el día de ayer. Ante esto, la fiscal Córdova lo negó totalmente. “Están diciendo algo que no es cierto”, dijo.

“El señor abogado (de Castillo) está confundido. Si bien es cierto que nos han dado todas las facilidades ha sido de la parte de afuera. Cuando ingresan [a Palacio] hay un cuaderno de entradas, de agenda, esos instrumentos no nos han dado cada vez que no nos han dejado ingresar a la Secretaria del despacho presidencial”, recalcó al respecto.

NO SE PARARÁ LA INVESTIGACIÓN

Norah Córdova reconoció que hubo una obstrucción en la investigación y se ha realizado el informe respecto, el cual fue remitido al Ministerio Pública. La Fiscal Zoraida Ávalos será la encargada de darle o no curso a la investigación del hecho específico.

Asimismo, descartó que este hecho vaya a parar la investigación; ya que un equipo fiscal y policial ya se encuentra en Palacio. “En este momento un grupo de fiscales y policías están en palacio de gobierno, justamente a raíz de las palabras del abogado del señor presidente de la república que ha dicho que nos va a dar toda la documentación que se requiera”.

SEGUIR LEYENDO