Pedro Castillo: “Tenemos una trayectoria limpia, no permitiremos que la manchen con rumores falsos”

Pedro Castillo en la ceremonia de clausura de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. Foto: Andina.

Ante las recientes acusaciones en su contra, el presidente la República, Pedro Castillo, se volvió a dirigir a la población a través de una presentación pública para negar actos de corrupción y recalcar que posee una “trayectoria limpia” en política.

En esta ocasión lo hizo desde la ceremonia de clausura de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), en dónde culpabilizó a las anteriores gestiones presidenciales de llevar a la nación al “abismo de la corrupción”.

“Son muchos los problemas que subsisten en el Perú y los estamos enfrentando. La inseguridad, la pobreza, la desigualdad, la corrupción, han empobrecido a nuestra patria y tenemos que combatirla con firmeza. Lo haremos con el respeto de todos los peruanos que quieren lo mejor para el país y con la autoridad moral que nos caracteriza”, señaló el mandatario.

“Que nadie pretenda echar un manto de duda sobre nuestro actuar porque tenemos una trayectoria limpia y no permitiremos que sea manchada con rumores falsos o acusaciones infundadas. Estamos aquí para servir al país, no para servirnos de él. Que no nos confundan: han sido los arreglos y los negociados oscuros del pasado los que pusieron en jaque al Perú, han sido las redes de corrupción los que llevaron al abismo”, agregó.

Como se recuerda, la semana empezó agitada para el jefe de Estado luego de que se revelará un supuesto encuentro, en Palacio de Gobierno, con el gerente de Petroperú, Hugo Chávez, con la empresaria Karelim López; con el gerente de la empresa Heaven Petroleum Operators, Samir Abudayeh, comercializador de biodiésel y proveedor de Petroperú por US$ 74 millones.

Esto, sumado a las reuniones clandestinas en la casa de Breña y la supuesta injerencia en los ascensos de las FF.AA. , han puesto a Pedro Castillo en la mira de la Fiscalía de la Nación, que realizó ayer y hoy diligencias en Palacio de Gobierno.

Su abogado, Eduardo Pachas, quien es defensor legal del mandatario en los cuatro procesos por los cuales se ha iniciado una investigación preliminar, indicó en horas de la mañana que el presidente no se reunió con ningún proveedor del Estado.

“Cuando uno va a Palacio, te piden tus datos y te hacen pasar a una sala de espera, pero eso no quiere decir que el presidente de reciba. Eso ha pasado con estos señores”, comentó Pachas en la vía pública.

“El presidente jamás ha ordenado que se favorezca a alguien en una licitación. Eso es falso, las licitaciones por lo menos duren de 5 a 6 meses. Eso ya venía meses atrás de convocatorias que se han realizado antes. Jamás se ha reunido el presidente con las 3 personas que hacen mención”, continuó.

En cuanto a lo dicho por el fiscal adjunto provincial Luis Alberto Medina, el abogado del mandatario manifestó que es mentira y que “se le dio toda la información de las cámaras, toda la información de las agendas, todo lo que ha pedido y señalado en su disposición. Se ha dado cumplimiento a lo que el fiscal ha pedido”.

“El problema ha surgido cuando el señor presidente, supuestamente, era emplazado en su oficina, y él tiene derecho a que un abogado defensor esté presente en la diligencia. Yo me apersoné con el fiscal, me presenté, y el fiscal me levantó un acto y me dijo que yo no podía intervenir y el presidente no podía tener defensa porque él no estaba procesado”, agregó Pachas.

SEGUIR LEYENDO