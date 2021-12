“Pedro Castillo no pidió exclusión de fiscal y entregó voluntariamente información a la Fiscalía”, aseguró su abogado

20-12-2021 El presidente peruano, Pedro Castillo POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ LEONARDO FERNANDEZ

El abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, en conversación con RPP Noticias, negó que se haya puesto trabas al trabajo del fiscal adjunto provincial Luis Alberto Medina y que “se le dio toda la información de las cámaras, toda la información de las agendas, se le ha dado toda la información que ha pedido y señalado en su disposición. Se ha dado cumplimiento a lo que el fiscal ha pedido”.

Pachas, quien es defensor legal del mandatario en los cuatro procesos por los cuales se ha iniciado una investigación preliminar, indicó que el procedimiento en la Casa de Pizarro “no era un mandato judicial, era una disposición donde no aparece el nombre del presidente y de ninguna persona que trabajaba en Palacio”.

“El problema ha surgido cuando el señor presidente, supuestamente, era emplazado en su oficina, y él tiene derecho a que un abogado defensor esté presente en la diligencia. Yo me apersoné con el fiscal, me presenté, y el fiscal me levantó un acto y me dijo que yo no podía intervenir y el presidente no podía tener defensa porque él no estaba procesado”, agregó Pachas.

Asimismo, negó que el presidente de la República le haya pedido a la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que retire al fiscal encargado de esta diligencia; además precisó que esto fue solicitado ante el fiscal Norah Córdova.

Precisó además que en el caso Petro-Perú el mandatario “no tiene el nivel de testigo, de imputado ni ninguna intervención”.

Para el asesor legal , “no es correcto” lo que indica el acta fiscal respecto a que el mandatario no autorizó el ingreso a la Oficina de Secretaría del Despacho Presidencial al personal del Ministerio Público que acudió a Palacio de Gobierno. “Debió haberse puesto y consignar en el acta lo que nosotros teníamos que señalar. En primer lugar, que el presidente no estaba en ese lugar, que él no había autorizado nada de ello y que no se pone en el acta porque yo que soy el abogado no me lo permitieron ejercer”, apuntó.

REUNIÓN CON ZORAIDA ÁVALOS

En la reunión que mantuvo Castillo Terrones con la Fiscal de la Nación, el mandatario solicitó que se adelante su toma de testimonio por la presunta injerencia del Poder Ejecutivo en los ascensos militares, para el 28 de diciembre, en Palacio de Gobierno.

Se supo que el presidente de la República expresó su preocupación por la intervención del lunes 20 pasado de un equipo de fiscales en Palacio de Gobierno. Sin embargo, la Fiscal de la Nación le habría indicado al jefe de Estado que los fiscales son autónomos y que tienen plena facultad para diseñar su estrategia de investigación. También agregó la magistrada que en caso el jefe de Estado considere que hubo algún tipo de vulneración existen los cauces procesales correspondientes.

INVESTIGACIONES

Las reuniones secretas en la casa de Breña, el polémico encuentro con un Samir Abudayeh, director de Heaven Petroleum Operator S.A., empresa que obtuvo días después un contrato de 74 millones de dólares con Petro-Perú y la supuesta ingerencia en los ascensos de las FF.AA., ha puesto a Pedro Castillo en la mira de la Fiscalía de la Nación y del Congreso de la República.

Los especialistas indican que estos actos del presidente podría incurrir en los delitos de colusión agravada, tráfico de influencias y negociación incompatible.

Y si bien el presidente no tiene la obligación de brindar información porque no existe una orden judicial, sí existe el ‘deber’ de colaborar con aclarar los hechos de investigación

